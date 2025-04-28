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Bitcoin'i 108 Bin Dolara Yükseltebilecek Etkiler

Bitcoin'i 108 Bin Dolara Yükseltebilecek Etkiler
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Önde gelen zincir üstü veri analisti Willy Woo, Bitcoin'e (BTC) giren sermayenin artmaya devam etmesi halinde, fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönebileceğini belirtti. Woo'ya göre, yatırımcılar fiyat düşüşlerini bir çöküş sinyali olarak değil, sağlıklı bir düzeltme ve alım fırsatı olarak değerlendirmeli. İşte Bitcoin'i 108 bin dolara yükseltebilecek etkiler...

Güçlü Sermaye Akışı ve Temel Veriler

Woo, X platformunda yaptığı paylaşımda, Bitcoin'in temel göstergelerinin yükseliş yönünde güçlendiğini ifade etti. Bitcoin ağına giren toplam ve spekülatif sermaye akışlarının dip seviyelere ulaştığını söyleyen Woo, bu gelişmenin varlık için sağlam bir yükseliş ortamı yarattığını vurguladı.

Analist, Bitcoin'in likiditesinin arttığını ve aşağı yönlü Risk Modeli'nin bu iyileşmeyi doğruladığını da ekledi. Woo'ya göre, likidite artışı sayesinde gelecekte yaşanabilecek fiyat düşüşleri daha hafif ve kısa süreli olacak. "Şu anda her fiyat düşüşü, bir alım fırsatına işaret ediyor," dedi.

Hedef: 108 Bin Dolar

Woo, Bitcoin'in orta vadeli hedefleri olan 90.000 ve 93.000 dolara ulaştığını ve 103.000 dolarda yeni bir ara hedef oluştuğunu ifade etti. Analiste göre, Bitcoin'in 108.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşmadan önce 103.000 doları test etmesi bekleniyor.

Woo, bu hedeflerin spekülatif hareketlerden değil, kalıcı sermaye girişlerinden destek aldığını belirterek yükseliş trendinin sağlam temellere dayandığını söyledi.

Kısa Vadede Dikkatli Olunmalı

Uzun vadede olumlu bir görünüm çizen Woo, kısa vadede bazı zorlukların ortaya çıkabileceği uyarısında da bulundu. Bitcoin'in zincir üstü Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) artı 3 standart sapma seviyesinde bulunuyor. Bu durum, Bitcoin'in mevcut fiyatının olağan aralığın oldukça üzerinde olduğu anlamına geliyor. Woo, "Bu kadar aşırı bir yükselişten sonra, yukarı yönlü hareketin devam etmesi zorlaşabilir," diyerek kısa vadeli yatay hareketler veya kademeli artışların daha olası olduğunu ifade etti.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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