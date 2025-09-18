Haberler

Bitcoin hazine stratejisi firmalara değer kaybı yaşatıyor

Bitcoin hazine stratejisi firmalara değer kaybı yaşatıyor
Güncelleme:
K33 verilerine göre halka açık Bitcoin hazine şirketlerinin yüzde 25'i BTC varlıklarının değerinin altında işlem görüyor. Strategy'nin primi 10 aylık dibe gelirken kurumsal Bitcoin alımları mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye düştü. Hazine firmaları sermaye artırımı yapamaz hale geldi.

Bitcoin hazine stratejisini benimseyen şirketlerin piyasa değerlemeleri ciddi baskı altında kalıyor. Net varlık değerinin (NAV) altında işlem gören firmalar için yeni hisse ihracı kayıp yaratıyor. Bu durum ek sermaye artırımlarını zorlaştırırken sektörün öncüsü Strategy şirketi bile priminin 1,26'ya düşmesiyle Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

Hazine Firmalarının Yüzde 25'i Zarar Ediyor

Araştırma şirketi K33'ün raporuna göre Bitcoin hazine stratejisindeki şirketlerin dörtte biri artık ellerinde tuttukları Bitcoin'in toplam değerinden daha düşük piyasa değerlerinde işlem görüyor. Bu durum sadece şirketlerin finansal durumunu etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Bitcoin piyasasındaki kurumsal talebin de azalmasına yol açıyor.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, firmaların NAV altında işlem gördüğünde hisse ihracının seyreltici hale geldiğini açıkladı. "Bu durum daha fazla mülkiyet hakkı verirken karşılığında aldığı değerden daha az BTC kazandırıyor." dedi.

En dramatik çöküş NAKA'dan geldi. KindlyMD ve Nakamoto Holdings birleşme aracı olan NAKA, piyasa değerinin yüzde 96'sını zirveden kaybetti. Şirketin piyasa net varlık değeri (mNAV) katı 75'ten sadece 0,7'ye düştü.

Sektörün devi Strategy primi de 1,26'ya geriledi. Bu seviye Mart 2024'ten bu yana en düşük noktayı işaret ediyor. Düşük prim Strategy şirketinin yeni BTC alımları için hisse senedi piyasalarından yararlanma kapasitesini kısıtlıyor.

Bitcoin hazine şirketleri eylül ayında günde ortalama 1.428 BTC satın aldı. Bu rakam mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor. Analist Lunde, soldaki primlerin rasyonel olduğunu belirterek hazine firmalarının saf oyun birikim araçları olarak bilanço primlerinde işlem görmemeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada CME Bitcoin vadeli işlemleri offshore sürekli vadeli işlemler (perpetual) üzerinde mütevazı primlerle işlem görmeye geri döndü. Bu durum daha sağlıklı bir denge olduğunu gösteriyor.

Serkan KÖSE
