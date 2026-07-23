Bitcoin hazine şirketi borcunu Bitcoin satarak ödedi

Londra borsasında işlem gören şirket bugünkü açıklamasında Smarter Convert adlı aracı TOBAM Group'a geri ödediğini duyurdu. Satılan Bitcoin, sözleşmenin ilk abonelik gelirinden edinilen pozisyonun tamamını karşıladı. Ağustos 2025'teki anlaşma, fonların en az yüzde 98'inin Bitcoin'e yönlendirilmesini şart koşuyordu. Şirket bu oranı yüzde 100 uyguladığı için edindiği tutarın tamamını geri ödemek zorunda kaldı.

Aracın kapatılması, 7.718.551 adet adi hissenin olası ihracını da ortadan kaldırdı. Bu hisseler ve 177,89 Bitcoin, şirketin tam seyreltilmiş hazine analizinden çıkarıldı. Geri ödeme şirketin kendi talebiyle ve TOBAM'ın tam desteğiyle yapıldı.

YÖNETİCİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ARACI DOĞRU ÇÖZÜM GÖRMÜYOR

Şirketin üst yöneticisi Andrew Webley, sermaye dağıtımına yaklaşımlarının şirketle birlikte değiştiğini söyledi. Webley, dönüştürülebilir araçların potansiyel faydalarını görmeyi sürdürdüklerini, buna karşın şu an için ne dolar ne de Bitcoin cinsinden dönüştürülebilir araçları şirket için doğru sermaye çözümü olarak değerlendirmediklerini belirtti.

ŞİRKET SATIŞTAN SONRA 2.700 BİTCOİN TUTUYOR

The Smarter Web Company, Bitcoin hazine stratejisine Nisan 2025'te başladı. Şirket 2023'te kurumsal politikasını Bitcoin ödemelerini kabul edecek biçimde ayarlamıştı. O tarihten bu yana yaklaşık 233 milyon sterlin (yaklaşık 311 milyon dolar) harcayarak Bitcoin aldı. Bu alımlar ağırlıklı olarak 225 milyon sterlini aşan sermaye artırımlarıyla finanse edildi ve gelirlerin neredeyse tamamı hazineye aktarıldı.

Şirket, satışın ardından hâlâ 2.700 Bitcoin tuttuğunu bildirdi. Bu hafta başında bir yatırım kuruluşu, gözden geçirilmiş Bitcoin görünümü nedeniyle hisse için fiyat hedefini yüzde 36 düşürmüştü. Şirketin hisseleri ise Bitcoin satışına rağmen bugün erken saatlerde yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

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