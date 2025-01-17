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Bitcoin hakimiyeti altcoinleri gölgede bırakmaya devam edecek

Bitcoin hakimiyeti altcoinleri gölgede bırakmaya devam edecek
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JPMorgan analistleri, Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki hakimiyetinin 2025'te daha da güçleneceğini öngörüyor. Bitcoin'in yüzde 55'lik piyasa hakimiyeti, spot ETF'lere yönelik kurumsal ilgi ve MicroStrategy'nin 42 milyar dolarlık alım planı ile destekleniyor. Ethereum ETF'lerine yönelik sınırlı talep, bu trendin devam edeceğine işaret ediyor.

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin (BTC), 100.000 dolar seviyesindeki fiyatıyla dikkat çekiyor. JPMorgan'ın önde gelen analistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, Bitcoin'in diğer kripto varlıklar karşısındaki üstünlüğünün sekiz temel faktöre dayandığını vurguluyor.

JPMorgan: Bitcoin Liderliği 2025'te Zirveye Çıkacak

Bitcoin'in değer kaybı ticaretinde altınla birlikte önemli bir rol üstlenmesi, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilgiyi yükseltiyor. Kurumsal yatırımcıların tercihi Bitcoin'den yana olmaya devam ediyor.

MicroStrategy'nin 42 milyar dolarlık Bitcoin alım planının henüz yarısında olması, piyasaya güçlü bir momentum sağlıyor. Şirketin düzenli alımları, Bitcoin'in piyasa değerini destekliyor.

JPMorgan analistleri, ABD eyaletleri ve merkez bankalarının kripto rezerv birikiminde Bitcoin'i tercih edeceğini öngörüyor. Bitcoin'in Layer 2 ağlarındaki gelişmeler, akıllı sözleşme yeteneklerini artırıyor.

Kurumsal Blockchain uygulamalarının özel veya konsorsiyum ağlarına kayması, Ethereum gibi halka açık Blockchain ağlarının cazibesini azaltıyor. Gelişmekte olan projelerin token ihracı yerine altyapı geliştirmeye odaklanması da bu trendi güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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