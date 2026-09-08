Bitcoin günlük işlem sayısında tarihinin dördüncü zirvesini gördü

Galaxy Research, 7 Eylül'de yaptığı paylaşımda 6 Eylül'de kaydedilen toplamı Bitcoin tarihinin dördüncü en yoğun günlük işlem sayısı olarak gösterdi. Şirket artışı tek bir olay, uygulama veya kullanıcı grubuna bağlamadı. YCharts verilerine göre günlük işlem sayısı bir gün önceki 723 bin 854'ten yükseldi. Bir yıl önceki aynı gün 441 bin 35 işlem kaydedilmişti. Artış, 2026'nın başından bu yana süren yükselişi devam ettirdi. Blockchair verilerine göre haziran ayının günlük ortalaması 651 bin 655 işleme ulaşmıştı. Bu rakam 2025 haziranındaki 342 bin 866 ortalamanın yüzde 90 üzerindeydi.

KÜÇÜK TRANSFERLER ARTIŞI SÜRÜKLEDİ

CryptoQuant'ın araştırması, 2026'daki işlem büyümesinin büyük bölümünü taşınan değerdeki artıştan çok küçük transferlerle ilişkilendirdi. CryptoQuant verilerine göre 0,01 Bitcoin'in altındaki transferler, 2026'da işlemlerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturdu. Bu pay 2023'te yüzde 44 dolayındaydı. Düşük değerli transferlerin günlük işlem sayısındaki payı böylece neredeyse ikiye katlandı.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, işlemlerin taşıdığı ekonomik değerin, toplam sayı içindeki paylarına kıyasla küçük kaldığını söyledi. Analiste göre veriler daha fazla transferin zincire ulaştığını gösterse de ödeme değerinde, yatırım talebinde ya da tekil kullanıcı sayısında benzer bir artış olduğunu kanıtlamıyor. Düşük ücretler, otomatik sistemlerin, uygulamaların ya da az sayıda kullanıcının benzer büyüklükte sermaye hareket ettirmeden yüksek işlem sayısı üretmesine imkân tanıyor. Ayrıca bir işlem birden fazla giriş ve çıkış içerebiliyor, borsalar müşteri çekimlerini tek işlemde birleştirebiliyor ve kullanıcılar kendi cüzdanları arasında fon taşıyabiliyor. Bu nedenle her işlem iki farklı taraf arasındaki ödeme olarak yorumlanamıyor.

İŞLEM SAYISI ARTARKEN ÜCRET VE ADRES GERİLEDİ

Ağ verileri işlem sayısı ile diğer göstergelerin farklı yönlerde hareket edebildiğini ortaya koyuyor. Blockchaincom panosunda aynı gün 893 bin işlem ve yaklaşık 415 bin aktif adres kaydedildi. Aynı veride aktif adres sayısı yüzde 10,7 düşüş gösterdi. Taşınan değer yaklaşık 3,36 milyar dolara çıkarak yüzde 33,8 artarken, toplam ağ ücretleri 191 bin dolar dolayına inerek yüzde 8,1 düştü. Böylece onaylanan işlem sayısı artarken toplam ağ ücretleri geriledi. BitInfoCharts ise ortalama işlem ücretini yaklaşık 0,19 dolar, medyan transfer değerini de yaklaşık 34,69 dolar olarak gösterdi.

Zincir üstü hareketliliğin fiyattan kopabildiğini gösteren bir başka örnek de eski cüzdanlardan geldi. K33 Research verilerine göre ağustos başındaki yedi günlük dönemde yaklaşık 890 bin Bitcoin hareket etti. Bu, 2026'nın en yüksek yedi günlük aktif arz okuması oldu. Bitcoin aynı dönemde 2023'ten bu yana görülen en dar 30 günlük bantlarından birinde işlem gördü. Bu tablo, zincir üstü hareketliliğin büyük bir fiyat kırılımından ayrı seyredebildiğini gösteriyor.