Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi

Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
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Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
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Bitcoin, Donald Trump'ın başkanlık zaferiyle birlikte 99 bin dolarlık rekor seviyeyi geçti. SEC Başkanı'nın değişimi ve spot Bitcoin ETF'lerine olan talep artışı, kripto para piyasasını 3,25 trilyon dolarlık bir büyüklüğe taşıdı.

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 99 bin doları aştı ve kripto para piyasasını 3,25 trilyon dolara taşıdı. Donald Trump'ın başkanlık zaferi ve yeni ETF lansmanları, piyasalara olan güveni pekiştirirken, kurumsal yatırımcıların ilgisini de artırdı.

Trump Yönetimi Altında Kripto Paralar Yükselişini Sürdürüyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, 99 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu rekor artış, küresel kripto para piyasasının toplam değerini 3,25 trilyon dolara taşıdı.

ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu yaklaşımı, piyasalarda coşkuyla karşılandı. Trump'ın Amerika'yı kripto paraların merkez üssü yapma vaadi, yatırımcılar arasında güven ortamı oluşturdu. SEC Başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılacağını açıklaması ve Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunun sektöre destek vereceği öngörüsü, piyasalardaki iyimser havayı güçlendirdi.

Seçim sonrası dönemde Bitcoin bazlı spot ETF'lere yoğun talep dikkat çekti. Özellikle BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu, 5 milyar dolarlık günlük işlem hacmine ulaşarak kurumsal yatırımcıların ilgisini gözler önüne serdi. Bitcoin'in pazar hakimiyeti yüzde 59,8'e yükselirken, Ethereum yüzde 12,4'lük pay ile ikinci sırada yer alıyor.

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat, Trump yönetiminin kripto paraları finansal sisteme daha fazla entegre edeceğini belirtirken, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, 2025'in ilk çeyreğinde piyasalarda büyük bir hareketlilik beklediklerini açıkladı. Uzman analist PlanB ise Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine ulaşmadan önemli bir düşüş yaşanmayacağını öngörüyor. Piyasa uzmanları, Bitcoin fiyatında 100 bin doların an meselesi olduğu ve 2025'in başlarında "mega boğa sezonu" yaşanacağı konusunda görüş birliğine varmış durumda.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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