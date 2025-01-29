Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar

Bitcoin fiyat tahmini: Fed faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC), üst üste dört gün süren düşüşün ardından hafta ortasında 102 bin 800 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Gün içinde açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ise gidişat konusunda belirleyici olacak. Peki, Fed faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler? Bitcoin fiyat tahmini haberimizde...

Fed faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler?

Bitcoin, cumartesi gününden bu yana yaşadığı düşüş serisinin ardından çarşamba günü 102 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda gözler, Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda.

FXStreet analisti Lallalit Srijandorn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı piyasaların odağında olacak. Ancak faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor." dedi.

Analist ayrıca yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısını yakından takip edeceğini ve bu konuşmanın para politikası görünümü hakkında ipuçları verebileceğini belirtti.

Eğer Fed yetkilileri temkinli bir tutum sergilerse, doların güçlenmesi ve Bitcoin gibi riskli varlıkların değer kaybetmesi söz konusu olabilir.

Buna ek olarak, FXStreet'e konuşan Hyblock Capital CEO'su ve kurucu ortağı Shubh Varma, makroekonomik dinamikler açısından en önemli faktörlerden birinin Donald Trump'ın faiz indirimi çağrısı olduğunu söyledi.

Varma, "Trump, ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla Fed'i faizleri düşürmeye zorlamak istiyor. Ancak bu durum, Aralık ayında şahin duruş sergileyen Powell ile arasında gerilim yaratıyor. Piyasalar ise bu belirsizlikle başa çıkmaya çalışıyor. Eğer faizler çok hızlı düşerse enflasyonun hızlanabileceğine dair endişeler var. Bu da geleneksel ve dijital varlıkları, özellikle Bitcoin'i etkileyebilir." dedi.

Ancak Verma, enflasyon kontrollü kaldığı sürece ve ekonomik büyüme devam ettiği takdirde Bitcoin gibi kripto varlıkların güçlü bir yatırım aracı olarak görülebileceğini ekledi.

Bitcoin fiyat tahmini: Masada iki senaryo var!

Bitcoin, pazartesi günü 98 bin 223 dolar seviyesindeki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalaması'na (EMA) kadar geriledikten sonra toparlanarak 102 bin doların üzerinde kapandı. Ancak salı günü fiyat yeniden bir miktar geriledi ve çarşamba itibarıyla 102 bin 800 dolar civarında işlem görüyor.

Eğer BTC, 100 bin doların altına sarkar ve günlük kapanışını 50 günlük EMA'nın altında yaparsa, düşüş hızlanabilir ve fiyatın bir sonraki kritik destek seviyesi olan 90 bin dolara gerilemesi mümkün olabilir.

Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) salı günü 50 seviyesinin üzerine çıkarak hafif bir yükseliş momentumuna işaret etti. Ancak Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi salı günü satış sinyali verdi ve aşağı yönlü bir trendin başlayabileceğini gösterdi.

Öte yandan, Bitcoin toparlanmaya devam ederse, 20 Ocak'ta ulaştığı 109 bin 588 dolarlık tüm zamanların zirvesini yeniden test edebilir.

Bitcoin fiyat tahmini: Fed faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler?
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Özel'i yumruklayan Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

Saldırganın kızının babasıyla ilgili tek bir dileği var
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title