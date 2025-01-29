Bitcoin fiyat tahmini: Fed faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler?

Fed faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler?

Bitcoin, cumartesi gününden bu yana yaşadığı düşüş serisinin ardından çarşamba günü 102 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda gözler, Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda.

FXStreet analisti Lallalit Srijandorn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı piyasaların odağında olacak. Ancak faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor." dedi.

Analist ayrıca yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısını yakından takip edeceğini ve bu konuşmanın para politikası görünümü hakkında ipuçları verebileceğini belirtti.

Eğer Fed yetkilileri temkinli bir tutum sergilerse, doların güçlenmesi ve Bitcoin gibi riskli varlıkların değer kaybetmesi söz konusu olabilir.

Buna ek olarak, FXStreet'e konuşan Hyblock Capital CEO'su ve kurucu ortağı Shubh Varma, makroekonomik dinamikler açısından en önemli faktörlerden birinin Donald Trump'ın faiz indirimi çağrısı olduğunu söyledi.

Varma, "Trump, ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla Fed'i faizleri düşürmeye zorlamak istiyor. Ancak bu durum, Aralık ayında şahin duruş sergileyen Powell ile arasında gerilim yaratıyor. Piyasalar ise bu belirsizlikle başa çıkmaya çalışıyor. Eğer faizler çok hızlı düşerse enflasyonun hızlanabileceğine dair endişeler var. Bu da geleneksel ve dijital varlıkları, özellikle Bitcoin'i etkileyebilir." dedi.

Ancak Verma, enflasyon kontrollü kaldığı sürece ve ekonomik büyüme devam ettiği takdirde Bitcoin gibi kripto varlıkların güçlü bir yatırım aracı olarak görülebileceğini ekledi.

Bitcoin fiyat tahmini: Masada iki senaryo var!

Bitcoin, pazartesi günü 98 bin 223 dolar seviyesindeki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalaması'na (EMA) kadar geriledikten sonra toparlanarak 102 bin doların üzerinde kapandı. Ancak salı günü fiyat yeniden bir miktar geriledi ve çarşamba itibarıyla 102 bin 800 dolar civarında işlem görüyor.

Eğer BTC, 100 bin doların altına sarkar ve günlük kapanışını 50 günlük EMA'nın altında yaparsa, düşüş hızlanabilir ve fiyatın bir sonraki kritik destek seviyesi olan 90 bin dolara gerilemesi mümkün olabilir.

Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) salı günü 50 seviyesinin üzerine çıkarak hafif bir yükseliş momentumuna işaret etti. Ancak Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi salı günü satış sinyali verdi ve aşağı yönlü bir trendin başlayabileceğini gösterdi.

Öte yandan, Bitcoin toparlanmaya devam ederse, 20 Ocak'ta ulaştığı 109 bin 588 dolarlık tüm zamanların zirvesini yeniden test edebilir.