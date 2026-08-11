Bitcoin ETF'lerinde güçlü hafta

Fon akışı verilerine göre beş günlük net giriş, bir önceki haftaki 61,5 milyon dolarlık net çıkışın ardından geldi ve fonların lansmandan bu yana toplam net girişini 52,18 milyar dolara taşıdı. Cuma günü girişlerin hızı bir miktar yavaşladı. Günlük giriş, perşembe günkü 128,7 milyon dolardan cuma günü 98,9 milyon dolara geriledi. Fonlar haftayı, Bitcoin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,1'ine denk gelen 79,5 milyar dolarlık varlıkla kapattı.

Bitcoin ise yayım sırasında yaklaşık 65 bin dolardan işlem görüyordu ve Ekim 2025'teki rekorunun hâlâ yaklaşık yüzde 48 altında bulunuyordu.

GİRİŞLERİN YÜZDE 80'İ BLACKROCK'A GİTTİ

Haftalık girişin yaklaşık 690 milyon doları, yani yüzde 80'i BlackRock'ın IBIT fonuna geldi. Cuma günü tek başına IBIT'e 86,7 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonuna ise 41 milyon dolar giriş oldu. Buna karşın Invesco'nun BTCO fonundan 19,4 milyon dolar, VanEck'in HODL fonundan da 10,6 milyon dolar çıktı.

Kripto şirketi HashKey'de kıdemli araştırmacı Tim Sun'a göre girişler, yapay zeka hisselerindeki kısa süreli geri çekilmenin ardından kurumsal fonların yeniden Bitcoin almaya başladığını gösteriyor. Sun, akışların büyük olasılıkla portföy dengelemesi ile fiyat farkından yararlanmayı amaçlayan işlemlerin bir birleşimi olduğunu belirtti.

Sun, asıl tetikleyici olarak zayıflayan ABD istihdam verilerini ve gerileyen faiz artışı beklentilerini gösterdi. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 95 bin artış beklentisine karşın 23 bin azaldı. Piyasa fiyatlamalarına göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz artırma ihtimali cuma günü yüzde 55'ten yüzde 40'a geriledi. Oran pazartesi günü yüzde 46'ya çıktı.

SUN: GİRİŞLER TREND DÖNÜŞÜ İÇİN YETERSİZ

Sun, bu girişleri trend dönüşü olarak değerlendirmeye karşı uyardı. Sun'a göre girişler "bir trend dönüşünü desteklemeye yetmiyor". Faiz artışı ihtimali de tümüyle ortadan kalkmadı ve uzun vadeli tahvil getirileri yüksek kalmayı sürdürüyor.

Araştırma kuruluşu CoinShares ise daha olumlu bir ton kullandı. Kuruluşun araştırma başkanı James Butterfill, döngü diplerinin muhtemelen geride kaldığını düşünüyor. Ancak Butterfill bunun hemen güçlü bir yükselişe dönüş anlamına gelmediğini belirterek, Bitcoin'in önümüzdeki iki veya üç ay boyunca belirli bir bantta hareket etmesini ve 80 bin dolara doğru yönelmesini bekliyor.

Butterfill, Ekim 2025'ten bu yana yaklaşık 40 milyar dolarlık balina satışının ardından üç hafta üst üste balina birikimi yaşandığına dikkat çekti. Butterfill'e göre bu tablo giderek "paniğe dayalı satışların ardından başlayan erken bir yeniden birikim dönemine" benziyor. Butterfill, fiyatın 100 bin dolara yönelmesi için istihdam verilerinde daha net bir bozulma ve faiz beklentilerinde daha anlamlı bir düşüş gerektiğini ekledi.

COLDCARD VE İRAN SENARYOLARI TARTIŞILIYOR

ETF analisti Eric Balchunas ise farklı bir açıklama öne sürdü. Balchunas, IBIT ve FBTC gibi fonların Coldcard açığının ortaya çıkmasından bu yana her gün net giriş kaydettiğini belirtti. Analist, iki gelişme arasında nedensellik olabileceğini savundu. Balchunas bunu ekim ayından bu yana görülen üçüncü en iyi hafta olarak niteledi ve soğuk saklama sistemindeki bir güvenlik açığının yeni bir yükselişin başlangıcını işaret etmesinin ironik olacağını söyledi.

Algoz Technologies'ten strateji ve gelir direktörü Stephen Wundke da haftayı nisandan bu yana en güçlü dönem olarak tanımladı ve yatırımcıların mevcut fiyatları bir dipten alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti. Wundke'a göre CLARITY tasarısının yeniden gündeme geleceği ve Fed'in toplanacağı eylül ortasına kadar tabloda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Tahmin piyasası Polymarket'te kullanıcılar, tasarının bu yıl yasalaşma ihtimalini pazartesi yüzde 21 olarak fiyatladı.

Wundke asıl olası tetikleyici olarak ise Orta Doğu'yu işaret etti. Yöneticiye göre gerçekçi bir İran barış anlaşması, enflasyon endişelerini hafifletip faiz artışı beklentilerini belirgin biçimde yumuşatabilir. Wundke şimdilik tablonun, tatil döneminin etkisiyle işlem hacimlerinin düşük kaldığı sakin bir döneme benzediğini de sözlerine ekledi.

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