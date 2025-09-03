Haberler

Bitcoin ETF'leri güçlü girişle geri döndü

Bitcoin ETF'leri güçlü girişle geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin ETF'leri salı günü 332 milyon dolar net giriş alırken Ethereum ETF'leri 135 milyon dolar çıkış yaşadı. Fidelity ve BlackRock öncülüğündeki bu hareket ağustos ayının Ethereum odaklı trendini tamamen tersine çevirdi. Kurumsal yatırımcılar makroekonomik belirsizlikler karşısında Bitcoin'i güvenli liman olarak tercih ediyor.

Kripto ETF piyasasında beklenmedik bir değişim yaşanıyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, bu dramatik değişimin kurumsal yatırımcıların portföy dengeleme stratejilerinden kaynaklandığını belirtiyor. Bitcoin'in makroekonomik belirsizlikler karşısındaki algılanan güvenilirliği, kurumsal fonları yeniden Bitcoin'e yönlendiriyor.

Bitcoin ETF'leri Giriş Yaşarken Yatırımcılar Ethereum'dan Çıkıyor

Spot Bitcoin ETF'leri salı günü toplamda 332,7 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakamın 132,7 milyon doları Fidelity'nin FBTC fonuna, 72,8 milyon doları ise BlackRock'ın IBIT fonuna yöneldi. Aynı zamanda Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck ve Invesco fonları da pozitif akış kaydetti.

Ethereum ETF'lerinin durumu ise tamamen zıt gelişti. Spot Ethereum ETF'leri toplam 135,3 milyon dolar günlük net çıkış bildirdi. Bu çıkışın büyük kısmını Fidelity'nin FETH fonu ile 99,2 milyon dolar ve Bitwise'ın ETHW fonu ile 24,2 milyon dolar oluşturdu.

Bu gelişme özellikle ağustos ayında yaşanan trendi düşünüldüğünde dikkat çekici. Ağustos ayında Ethereum ETF'leri getiri üretme yetenekleri, iyileşen düzenleyici netlik ve artan kurumsal hazine benimsemesi sayesinde Bitcoin ETF'lerinden daha iyi performans göstermişti.

Sayılar bu tersine dönüşü net şekilde gösteriyor. Bitcoin ETF'leri ağustos ayında 751 milyon dolar aylık net çıkış yaşarken, Ethereum ETF'leri aynı dönemde 3,87 milyar dolar giriş almıştı.

Uzmanlar kısa vadede Bitcoin'in 108 bin dolar civarındaki fiyat desteğinin güçleneceğini öngörüyor. Bununla birlikte Ethereum'un daha güçlü getiri beklentileri ve dijital varlık hazinelerinin artması sayesinde yıl sonuna kadar performansını sürdürebileceği de belirtiliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Bir işletmenin 35 TL'ye sattığı ekmek arası tantuni gündem oldu

Yarım ekmek tantuninin fiyatını duyan şaştı kaldı! Yorumlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title