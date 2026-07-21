Bitcoin ETF girişleri mayıstan bu yana en uzun seriye ulaştı

Bir veri platformuna göre Bitcoin ETF'leri dün 226,9 milyon dolar net giriş çekti. Bu tutar, 6 Temmuz'dan bu yana görülen en güçlü günlük giriş oldu ve beş günlük seri boyunca toplam net girişi yaklaşık 727,3 milyon dolara taşıdı.

Beş seanslık bu seri, 30 Nisan ile 5 Mayıs arasındaki altı seanslık dönemden bu yana kesintisiz gelen en uzun giriş serisini oluşturdu. Dünkü girişler, ABD spot Bitcoin ETF'lerinin yıl başından bu yana kaydettiği net çıkışı 5 milyar doların altına indirdi.

ANALİST 65 BİN DOLARIN AŞILMASINI BEKLİYOR

XS.com'un iş geliştirme başkanı Simon-Peter Massabni, son girişlerin kurumsal talebin geniş çaplı geri dönüşünü göstermekten çok satış baskısının hafiflediğine işaret ettiğini söyledi.

Massabni'ye göre sürdürülebilir bir yükseliş eğiliminin güçlenmesi için Bitcoin'in 65 bin ile 65 bin 500 dolar aralığını aşıp bu seviyenin üzerinde tutunması gerekiyor. Bitcoin, haberin yayımlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,3 değer kazanarak 65.879 dolardan işlem gördü.

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