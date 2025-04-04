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Bitcoin bu hafta sonu 88 bin doları görebilir! Peki nasıl?

Bitcoin bu hafta sonu 88 bin doları görebilir! Peki nasıl?
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Bitcoin, finans piyasalarındaki dalgalanmalar ve teknoloji sektöründeki güçlü performansın etkisiyle hafta sonunda kritik bir eşiğe gelebilir. Standard Chartered'ın öngörülerine göre, lider kripto para birimi 88.500 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Peki nasıl?

Teknoloji Hisseleri Bitcoin İçin Yol Gösteriyor

Standard Chartered'ın Dijital Varlıklar Araştırma Global Başkanı Geoff Kendrick, Microsoft gibi dev teknoloji hisselerinin son dönemde gösterdiği güçlü performansın Bitcoin'in kısa vadeli yönü için önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Bankanın analizine göre, Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle paralel hareket etmesi, hafta sonunda fiyatın yukarı yönlü bir kırılma yaşayabileceğine işaret ediyor.

ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından, Bitcoin'in 85.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşaması muhtemel görünüyor. Eğer bu seviye aşılırsa, 88.500 dolar yolculuğu başlayabilir. Ancak Çin'in misilleme tarifeleri gibi küresel belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir ve Bitcoin'in yükselişini sınırlayabilir.

Bitcoin Finansal Piyasalar İçin Kritik Bir Rol Üstleniyor

Bitcoin'in sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir koruma varlığı olarak da değerlendirildiğini belirten Kendrick, kripto paranın hisse senetleriyle benzer hareket ettiğini, ancak bazı durumlarda altın gibi güvenli liman görevi üstlendiğini vurguladı. Standard Chartered, Bitcoin'i enflasyona karşı güçlü bir alternatif olarak görüyor ve sınırlı arzının, geleneksel varlıklara kıyasla daha çekici hale geldiğini savunuyor.

Ayrıca, banka Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar için giderek daha cazip bir seçenek haline geldiğini belirtiyor. Bu durum, piyasada yeni bir boğa koşusunun sinyallerini veriyor olabilir.

Bitcoin İçin Kritik Seviyeler

Şuanda 82.643 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin için en yakın direnç noktası 85.000 dolar olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye kırılırsa, 87.480 dolar ve ardından 88.500 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş hareketi beklenebilir.

Ancak tersine bir senaryoda, 77.500-80.708 dolar aralığındaki destek bölgesi test edilebilir. Bitcoin'in yukarı yönlü momentum kazanabilmesi için 86.508 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor.

Hafta sonu piyasalar hareketli olacak gibi görünüyor. Bitcoin, teknoloji hisselerinin liderliğinde yeni zirvelere mi ulaşacak, yoksa küresel belirsizlikler bu yükselişi engelleyecek mi? Önümüzdeki günler, kripto yatırımcıları için oldukça kritik olacak.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

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