Bitcoin, aşırı korku ortamında 63.000 doları test etti

Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasası, yatırımcıların "aşırı korku" olarak tanımlanan bir duyarlılıkla satış yapmasıyla düşüşünü derinleştirdi. Lider kripto para birimi, 62.700 dolara kadar geriledikten sonra bir miktar toparlanarak Salı sabahı itibarıyla 63.220 dolardan işlem görmeye başladı. Son 24 saatte Bitcoin'in değer kaybı yüzde 3,36'yı buldu.

PİYASADA RİSKTEN KAÇIŞ HAVASI HAKİM

Bitcoin'deki düşüşe, büyük altcoinler de eşlik etti. Ethereum yüzde 2,5 düşüşle 1.828 dolara, XRP yüzde 1,5 kayıpla 1,33 dolara ve Solana yüzde 2,3 gerilemeyle 76,8 dolara indi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yüzde 3,42'lik bir düşüşle 2,25 trilyon dolara geriledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 5 seviyesine düşmesi, piyasadaki psikolojinin kripto tarihindeki en olumsuz dönemlerden birinde olduğuna işaret etti.

Presto Research araştırmacısı Min Jung, durumu " Bitcoin'in 63.000 doların altına inmesi, tek bir temel nedenden ziyade kripto duyarlılığındaki genel bir bozulmayı yansıtıyor. Kısa vadede, özellikle gümrük tarifeleri ve yeniden alevlenen jeopolitik belirsizlikler etrafındaki makroekonomik başlıklar, dijital varlıklar genelinde riskten kaçış tonunu güçlendiriyor." açıklamasıyla değerlendirdi.

ETF ÇIKIŞLARI VE KALDIRAÇ TEMİZLİĞİ BASKIYI ARTIRIYOR

Analistler, düşüşün sadece makroekonomik şoklardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda zayıf talep, azalan likidite koşulları ve kripto piyasaları içindeki kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesinin de önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu durum, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) devam eden net çıkışlarla da kendini gösteriyor. Spot Bitcoin ETF'leri, Mart 2025'ten bu yana en uzun çıkış serisi olan beş haftalık net çıkış trendini sürdürdü. Fonlar, yalnızca Pazartesi günü 203 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, Ethereum ETF'lerinden de 50 milyon dolar çekildi.

Bitrue Araştırma Lideri Andri Fauzan Adziima'ya göre, mevcut satışlar tam bir kapitülasyondan ziyade büyük ölçüde bir kaldıraç temizliğini yansıtıyor. Adziima, "Yüz milyonlarca dolarlık uzun pozisyonun tasfiye olduğunu, negatif fonlama oranlarının kalıcılaştığını ve vadeli işlem piyasasında açıkça düşüş eğilimi olduğunu gördük. Kısa vadeli yatırımcılar büyük zarar görürken, uzun vadeli yatırımcılar henüz toplu satışa geçmedi." dedi.

60.000 DOLAR KRİTİK DESTEK SEVİYESİ

Adziima, 60.000-63.000 dolar aralığının Bitcoin için kritik bir destek bölgesi olduğunu vurguladı. Bu seviyenin korunması durumunda, piyasanın negatif fonlama oranlarından faydalanarak kısa pozisyon satanları sıkıştırabileceğini ve klasik bir tasfiye sonrası toparlanma yaşayabileceğini ekledi. Ancak Adziima, 60.000 doların altına inilmesinin, kötüleşen makroekonomik koşullar altında tasfiyeleri hızlandırarak fiyatı 50.000 dolar bandının ortalarına ve hatta 47.000 dolara kadar çekebileceği uyarısında bulundu.

Adziima, böyle bir senaryonun uzun vadeli yatırımcıların da pes etmesine neden olabileceğini ve gerçek bir döngü dibi oluşmadan önce daha derin bir ayı piyasası uzantısına yol açabileceğini belirtti.