Bitcoin ABD verisi öncesinde kritik eşikte

Lider kripto para Bitcoin yaklaşık 62.504 dolardan işlem gördü ve gün içinde 61.794 dolar ile 63.063 dolar arasında hareket etti. Satıcıların varlığı 64 bin doların üzerinde reddedip temmuz bandının alt ucuna doğru hızlı bir geri çekilmeye zorlamasının ardından toparlanma sınırlı kaldı.

Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukasının geri döndüğünü ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen yüklere yüzde 20 ek ücret getirdiğini açıklamasının ardından varil başına 85 doların üzerine çıktı. Yükselen yakıt maliyetleri, enflasyon görünümünü zorlaştırıp gevşek para politikası ihtimalini azaltabilir. Haziran ayına ait ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Ardından Fed Başkanı Kevin Warsh saat 17.00'de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ifade verecek. Beklenenden güçlü bir enflasyon ya da şahin açıklamalar tahvil getirilerini yükseltip Bitcoin üzerinde baskı yaratabilir, zayıf veri ise alıcıların direnci zorlamasına yardımcı olabilir.

Sektör verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'lerinden 13 Temmuz'da 424,7 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu tutarın 185,5 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonundan, 245,6 milyon doları ise Fidelity'nin FBTC fonundan geldi. Çekilişler, bir önceki seanstaki 90,4 milyon dolarlık girişi tersine çevirdi ve spot talebin önemli bir kaynağını daralttı.

BİTCOİN 63.131 DOLARLIK DİRENCİ GERİ ALAMADI

Günlük grafikte Bitcoin, mayıstaki 82.844 dolarlık zirveden haziran dibindeki 57.765 dolara çekilen yüzde 78,6 Fibonacci düzeltmesine denk gelen 63.131 doların altında kalmayı sürdürüyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bir kapanış, toparlanma tablosunu güçlendirir ve 64.000 ile 64.690 dolar bölgesini yeniden gündeme getirir.

Günlük MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktı ancak her iki çizgi de sıfırın altında kalıyor ve pozitif histogram son geri çekilmede daraldı. Dört saatlik grafikte Bitcoin, 64.004 dolardaki Supertrend engelinin altında işlem görürken Göreli Güç Endeksi 39,71 ile 44,68 seviyesindeki ortalamasının altında bulunuyor. En yakın destek 61.560 dolar dolayında, bandın ana tavanı ise 64.690 dolarda yer alıyor. Tasfiye ısı haritaları, fiyatın altında 61.000 ile 61.500 dolar, üstünde ise 64.800 ile 65.000 dolar arasında yoğun kaldıraç kümeleri olduğunu gösteriyor.

62 BİN DOLARIN ALTINDA KAPANIŞ 60.400 DOLARI AÇAR

Kripto analisti Ted Pillows, Bitcoin'in hâlâ 62.500 doları koruduğunu belirtti ancak 62.000 ile 62.500 dolar arasında günlük bir kapanışın Bitcoin için olumsuz olacağı uyarısında bulundu. Bir başka analist Lennaert Snyder ise son düşüşte açık pozisyonların arttığına, spot satışların yükseldiğine ve fonlama oranının pozitif kaldığına dikkat çekti. Snyder, TÜFE verisi yeterli oynaklık yaratıp fiyatı 63.500 dolar bölgesine taşırsa 60.400 dolara doğru bir tepki için açığa satış planladığını yazdı.

61.560 doların altına inilmesi, Snyder'ın 60.400 dolarlık hedefini, ardından 58.700 dolar dolayındaki aylık açılışı ve 57.765 dolarlık günlük dip seviyesini açığa çıkarabilir. Hürmüz Boğazı çevresinde yeni saldırılar, petrolde yeni bir sıçrama, süregelen ETF çıkışları ya da şahin bir enflasyon tepkisi bu hareketin ihtimalini artırır. Yükseliş tarafında ise alıcıların önce 63.131 doları geri alması, ardından 64.004 dolardaki Supertrend ve 64.690 dolardaki yatay direnci kapanışla aşması gerekiyor. Bu seviyeler düşene kadar Bitcoin, iki tarafındaki tasfiye likiditesi arasında sıkışmış durumda kalıyor ve hangi kümenin önce test edileceğini büyük ölçüde makro veriler belirleyecek.