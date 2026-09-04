Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı

Yükseliş, sert bir düşüşün ardından geldi. Bitcoin (BTC) Orta Doğu'daki gerilimin arttığı sırada 76 bin 200 dolarla son on günün en düşük seviyesine inmişti. Kripto para saatler içinde 77 bin ve 78 bin dolar eşiklerini geri aldı ve tırmanışını sürdürdü. Son 30 günde yüzde 23'ün üzerinde kazanan varlık, yılın büyük bölümünde 80 bin doların altında işlem görmüştü.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon verileri iyileşmeyi sürdürürse faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi. CME FedWatch verilerine göre bu sözlerin ardından eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı bir gün önceki yüzde 63,2'den yüzde 50,4'e geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,73'e indi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen haftaki Jackson Hole konuşması faiz artırımı beklentisini güçlendirmiş ve Bitcoin üzerinde baskı yaratmıştı.

415 MİLYON DOLARI AŞAN KISA POZİSYON TASFİYE OLDU

Rallide kısa pozisyonların zorunlu kapanışı da etkili oldu. CoinGlass verilerine göre kripto piyasasında 500 milyon doları aşan pozisyon tasfiye edildi. Bunun 415 milyon doları aşan bölümü fiyatın düşeceği beklentisiyle açılan kısa pozisyonlardan oluştu. Yalnızca bir saatte 329 milyon doları aşan kısa pozisyon kapandı. Bunun 86 milyon dolarlık kısmını Bitcoin pozisyonları oluşturdu. Fiyat yükseldikçe kısa pozisyonların kapanması için alım yapılması gerekti. Bu zorunlu alımlar yükselişi hızlandırdı. Bir günde 119 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye oldu.

Altcoinler de yükselişe katıldı. XRP son 24 saatte yüzde 6 yükselerek 1,45 dolara çıktı. Ethereum 2 bin 500 doları aşarak 2 bin 508 dolara ulaştı ve BNB 720 doların üzerinde işlem görüyor.

KRİPTO HİSSELERİNDE KAZANÇ YÜZDE 13'Ü AŞTI

Yükseliş kripto paralarla sınırlı kalmadı. Bitcoin hazinesi tutan Strategy'nin MSTR koduyla işlem gören hissesi yüzde 13'ün üzerinde yükseldi. Şirket pazartesi günü 10 haftalık aradan sonra Bitcoin alımlarına dönmüştü. ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase'in hissesi (COIN) yüzde 11 kazandı. Bitcoin madenciliği şirketlerinden HIVE Digital'in hissesi yüzde 13, MARA'nınki yüzde 10'un üzerinde, CleanSpark'ınki ise yüzde 9 yükseldi.

ABD borsaları da aynı yönde hareket etti. Dow Jones yüzde 0,9, S&P 500 ve Nasdaq yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Ağustostaki yükselişe Bitcoin fonlarına giren para da eşlik etti. Farside Investors verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları 17-26 Ağustos arasındaki sekiz işlem gününde yaklaşık 2,8 milyar dolar net giriş çekti.