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Bitcoin 60 bin dolara takıldı: Geri dönüş bu üç katalizöre bağlı

Bitcoin 60 bin dolara takıldı: Geri dönüş bu üç katalizöre bağlı
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Bitcoin zirvesinden bu yana neredeyse yüzde 50 değer kaybetse de kurumsal dijital varlık yöneticisi Two Prime'ın kurucusu Alex Blume, kripto paranın uzun vadeli yatırım tezinin bozulmadığını savundu. Blume, fiyatı yeniden yukarı taşıyabilecek üç olası katalizöre dikkat çekti.

Tüm zamanların zirvesi olan yaklaşık 127 bin dolardan 60 bin dolar sınırına gerileyen Bitcoin, değerinin neredeyse yarısını yitirdi. Two Prime kurucusu ve CEO'su Alex Blume, bu düşüşün kripto paranın temel dinamiklerindeki bir bozulmadan çok geçici ve zorlu bir dönemi yansıttığını savundu. Lider kripto para, son bir ayda yaklaşık yüzde 19 değer kaybetti ve yayım sırasında yaklaşık 60 bin 309 dolardan işlem görüyor.

Blume, bu hafta Schwab Network'e verdiği röportajda BTC'yi baskılayan başlıca etkenlerden biri olarak Strategy'yi gösterdi. Ona göre şirketin Bitcoin biriktirmek için başvurduğu agresif finansal mühendislik sınırına ulaştı. Blume, Strategy'nin imtiyazlı hisse ürünlerinin baskı altına girdiğini ve bu nedenle şirketin ek Bitcoin almak yerine dolar rezervlerini güçlendirmeye odaklandığını söyledi.

En büyük alıcı fiilen devre dışı kalırken şimdi Bitcoin'i kimin aldığı sorusunun öne çıktığını belirten Blume, momentum odaklı yatırımcıların büyük ölçüde yapay zeka ve robotik gibi alanlara yöneldiğini kaydetti. Uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin ise fiyatlara bir taban sağlamayı sürdürdüğünü ekledi.

BLUME 3 CANLANMA KATALİZÖRÜ SIRALADI

Two Prime CEO'su, Bitcoin'i yeniden canlandırabilecek üç olası katalizör sıraladı. Bunlardan ilki, fiyat momentumunun yeniden pozitife dönmesi olarak öne çıkıyor. Blume'a göre yükseliş yönlü bir hareket, işlemcileri yeniden piyasaya çekecek güçte bir etki yaratıyor.

İkinci katalizör olarak Blume, Bitcoin'in yakından izlenen dört yıllık döngüsüne duyulan güvenin yeniden canlanmasını gösterdi. Fiyatlar yükselmeye başlarsa bu döngünün kendi kendini besleyen bir anlatıya dönüşebileceğini belirtti.

CLARITY YASASI SEC İLE CFTC SINIRINI NETLEŞTİRECEK

Blume, en önemli gördüğü üçüncü katalizör olarak CLARITY Yasası'nın olası kabulünü gösterdi. Düzenleme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki sınırlarını netleştirecek, stablecoinler ve diğer dijital varlıklar için de yol gösterecek.

Tasarı, mayısta Senato Bankacılık Komitesi'nden 15'e karşı 9 oyla geçti ancak Senato genel kurulundan henüz onay almadı. Bahis platformlarındaki fiyatlamaya göre yasanın 4 Temmuz hedefinden önce imzalanma ihtimali yüzde 50'nin altına geriledi, yıl içinde yasalaşma olasılığı ise yüzde 39'a indi.

Bitcoin'in ötesinde blok zinciri benimsenmesinin geleneksel finans genelinde hızlandığını belirten Blume, bankaların stablecoinleri benimsediğini ve büyük borsaların tokenlaştırılmış hisse senetlerini değerlendirdiğini kaydetti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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