Bitcoin 6 hafta sonra kritik seviyeyi kaybetti

Kripto para piyasaları keskin bir satış dalgasıyla sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasının yarattığı olumlu hava hızla kayboldu. Piyasa uzmanları, sermaye rotasyonundan risk kaçınma moduna geçildiğini vurguluyor.

Bitcoin 110 Bin Dolar Seviyesinin Altına Düştü

Bitcoin (BTC), altı hafta sonra ilk kez 109.317 dolar seviyesine gerileyerek kritik 110.000 dolar barajını kaybetti. Dünyanın en büyük kripto para biriminin bu performansı, 9 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Piyasa dinamikleri üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri, tek bir balina yatırımcının 24.000 BTC'yi tasfiye etmesi oldu. Bu işlem, yaklaşık 2,6 milyar dolar değerinde olup türev piyasalarında bir dizi likidasyonu tetikledi.

Ethereum (ETH) durumu daha da dramatik boyutlarda seyir izledi. Günün erken saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın 4.900 dolar civarında işlem gören ETH, yüzde 7,4'lük keskin bir düşüşle 4.371 dolara geriledi.

Diğer popüler altcoinler de benzer şekilde ağır darbeler aldı. XRP yüzde 4,8 gerilemesiyle 2,87 dolara, Solana (SOL) yüzde 9,85'lik düşüşle 187,7 dolara, BNB ise yüzde 4,25 gerilemeyle 838 dolar seviyesinde kapandı.

Uzmanlar, piyasalarda yaşanan bu değişimin temel nedeninin makro ekonomik belirsizlikler olduğunu vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed yetkilisi Lisa Cook'u görevden alma kararı, merkez bankasının siyasi bağımsızlığı konusunda endişeleri artırdı.

Nakit akışı krizi boyutları da dikkat çekici seviyelerde gerçekleşti. Piyasa genelinde 900 milyon doları aşan likidasyonlar tek bir oturumda yaşandı.

Presto Research'ten Rick Maeda, Bitcoin için kritik seviyeleri değerlendirirken 105.000 doların Haziran çıkış bölgesi, 100.000 doların ise hem psikolojik çizgi hem de yoğun opsiyon kullanım fiyatı olduğunu belirtiyor.