Bitcoin 123.000 dolara dayandı

Bitcoin 123.000 dolara dayandı
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Lider kripto para birimi Bitcoin tarihte ilk kez 122.000 doları aşarak yeni zirve kaydetti. Kurumsal talep patlaması ve ETF girişlerinin günde 1 milyar doları geçmesi ralliye güç katıyor. ABD Kripto Haftası öncesi analistler 125.000 ila 130.000 dolar hedefini işaret ediyor. Wall Street'in 150 milyar dolarlık yatırımı piyasayı dönüştürüyor.

Bitcoin (BTC), hızla yükselen kurumsal yatırımcı ilgisi ve ABD'deki olumlu yasal gelişmeler eşliğinde yeni bir tarihi zirve kaydetti. Güne 120.000 doların üzerinde işlem görerek başlayan Bitcoin, kripto piyasasında yeni bir dönemin habercisi olmaya devam ediyor. 122.666 ile en yüksek seviyesini gören lider kripto para yayım sırasında ise 122.155 dolardan işlem görüyor.

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Piyasa uzmanları, bu rallinin arkasında sadece beklenti odaklı yatırımlar değil, güçlü kurumsal alım baskısı bulunduğunu belirtiyor. BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas, ETF girişlerinin günde 1 milyar ABD dolarını aştığını ve toplam yönetilen varlıkların 150 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bu gelişme, tüm Bitcoin piyasa değerinin yüzde 6'sından fazlasının artık ETF'lerde bulunduğu anlamına geliyor. Lucas, Bitcoin fiyatının ABD'de "Kripto Haftası" olarak adlandırılan döneme girmesinden fayda sağladığını belirtti. Bu dönemde yasama organları CLARITY Act veya GENIUS Act gibi önemli kripto tekliflerini tartışacak ve potansiyel olarak ileriye taşıyacak.

CLARITY Act, SEC ve CFTC'nin nasıl yöneteceğini belirleme yoluyla kripto için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor. GENIUS Act ise ABD doları sabitli stablecoinler için düzenleyici alt yapı hazırlamayı amaçlıyor.

BTSE kripto borsasının operasyon müdürü Jeff Mei, uzun vadeli kurumsal alıcıların önümüzdeki bir veya iki ay içinde Bitcoin'i 125.000 dolara çıkarabileceğini öngördü. Mei, Trump'ın ticaret anlaşmazlıklarının önümüzdeki hafta düşüşlere neden olabileceğini ancak kurumsal alıcıların bu riski hesaba kattıklarını ve Bitcoin'in uzun vadede hala değer kazanacağı yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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