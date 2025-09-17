Haberler

Birleşmiş Milletler personellerini Blockchain ve yapay zeka konusunda eğitecek

Birleşmiş Milletler personellerini Blockchain ve yapay zeka konusunda eğitecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), hükümetlere Blockchain ve yapay zeka teknolojilerini öğretmek için özel akademi kuruyor. UNDP'nin 2026'da başlatacağı program, kamu sektörünü dijital dönüşüme hazırlayarak yoksullukla mücadeleyi güçlendirecek. Akademi, yolsuzlukla mücadeleden iklim finansmanına kadar geniş kapsamlı eğitim sunacak.

UNDP'nin tarihi kararı, Exponential Science Foundation ile kurduğu ortaklık sayesinde hayata geçecek. Program, hükümet çalışanlarını Blockchain ve yapay zeka konularında bilgilendirerek kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kripto Eğitiminde Öncü Oluyor

Organizasyon, yaptığı açıklamada akademinin "acil kalkınma zorluklarını" ele almak için Blockchain teknolojisini kullanacağını belirtti. UNDP Avrupa ve Orta Asya ekip lideri Irena Cerovic, ülkelerin karmaşık kalkınma zorluklarını yeni yollarla ele almasını sağlayacak program hakkında görüşlerini paylaştı.

Akademi, güvenilir ve doğrulanabilir dijital kimlik bilgileri oluşturmak için teknoloji kullanımını öğretecek. Ayrıca finansal hizmetlere ve dijital ödemelere daha iyi erişim sağlama konularında rehberlik sunacak.

Program planı, kamu tedarik süreçlerinde Blockchain'in izleme ve muhasebe için nasıl kullanılacağını da kapsıyor. Yolsuzlukla mücadele için kurcalamaya karşı dirençli kayıt tutma sistemleri oluşturma konularında bilgi verecek.

İklim finansmanı alanında tokenlar ve akıllı sözleşmelerin kullanımı, özellikle karbon sertifikalarını takip etme konusu akademinin odak noktaları arasında yer alıyor.

Chainalysis verilerine göre Hindistan, Pakistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkeler bu yıl kripto teknolojisinin en büyük benimseyicileri arasında yer aldı. Bu durum, UNDP'nin kararının zamanlamasını açıklıyor.

Program, müfredatın tasarımına bu yıl başlayarak 2026'da bazı ülkelerde faaliyete geçecek. UNDP'nin daha önce Algorand Foundation ile başlattığı ve 22 bin personelini Blockchain konusunda eğiten benzer bir akademi projesi bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler

Hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanserle savaşan Gül Onat Duman: Cehennemi yaşadım

Kanserle savaşan ünlü oyuncudan yürek burkan itiraf
title