Birleşmiş Milletler personellerini Blockchain ve yapay zeka konusunda eğitecek

UNDP'nin tarihi kararı, Exponential Science Foundation ile kurduğu ortaklık sayesinde hayata geçecek. Program, hükümet çalışanlarını Blockchain ve yapay zeka konularında bilgilendirerek kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kripto Eğitiminde Öncü Oluyor

Organizasyon, yaptığı açıklamada akademinin "acil kalkınma zorluklarını" ele almak için Blockchain teknolojisini kullanacağını belirtti. UNDP Avrupa ve Orta Asya ekip lideri Irena Cerovic, ülkelerin karmaşık kalkınma zorluklarını yeni yollarla ele almasını sağlayacak program hakkında görüşlerini paylaştı.

Akademi, güvenilir ve doğrulanabilir dijital kimlik bilgileri oluşturmak için teknoloji kullanımını öğretecek. Ayrıca finansal hizmetlere ve dijital ödemelere daha iyi erişim sağlama konularında rehberlik sunacak.

Program planı, kamu tedarik süreçlerinde Blockchain'in izleme ve muhasebe için nasıl kullanılacağını da kapsıyor. Yolsuzlukla mücadele için kurcalamaya karşı dirençli kayıt tutma sistemleri oluşturma konularında bilgi verecek.

İklim finansmanı alanında tokenlar ve akıllı sözleşmelerin kullanımı, özellikle karbon sertifikalarını takip etme konusu akademinin odak noktaları arasında yer alıyor.

Chainalysis verilerine göre Hindistan, Pakistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkeler bu yıl kripto teknolojisinin en büyük benimseyicileri arasında yer aldı. Bu durum, UNDP'nin kararının zamanlamasını açıklıyor.

Program, müfredatın tasarımına bu yıl başlayarak 2026'da bazı ülkelerde faaliyete geçecek. UNDP'nin daha önce Algorand Foundation ile başlattığı ve 22 bin personelini Blockchain konusunda eğiten benzer bir akademi projesi bulunuyor.