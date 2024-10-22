Birleşik Krallık düzenleyicisi kripto para düzenlemelerinde geri adım atmıyor

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), kripto para düzenlemelerindeki sıkı tutumunu savunuyor. FCA, yenilikçiliği baskı altına almadığını ve finansal güvenliği sağlama amacını öne sürerek eleştirilere yanıt verdi. Ajansın bu yaklaşımının, sektördeki yasadışı faaliyetleri önlemeye yönelik kritik bir adım olduğunu vurguluyor.

Sıkı Denetim Politikaları Kripto Sektörünü Zorluyor

Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto para birimlerine yönelik sıkı denetim politikalarını kararlılıkla savundu. Kurumun Ödemeler ve Dijital Varlıklar Bölüm Başkanı Val Smith, gün içinde yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemelerin piyasa güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Smith, düzenlemelerin gevşetilmesine yönelik baskılara karşı çıkarak, "Standartlarımızdan ödün vermek, sağlıksız bir rekabet ortamı oluşturmanın yanı sıra piyasalarımızın ve vatandaşlarımızın korunmasını tehlikeye atar." değerlendirmesinde bulundu.

FCA yetkilisi, hızlı ve kontrolsüz gelişen yeniliklerin başarısızlığa mahkûm olduğuna dikkat çekerken, kurum tarafından uygulanan yüksek standartların Birleşik Krallık'ın küresel finans alanındaki konumunu zayıflattığı iddialarını da yanıtladı. Smith, düzenlemelerin uzun vadeli başarı için gerekli olduğunu savundu.

Terörizmin finansmanı ve organize suç örgütlerinin faaliyetleriyle mücadeleye de değinen Smith, "Yasadışı para akışının denetimsiz kalması, toplumsal yapıda onarılmaz hasarlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Birleşik Krallık kripto para birliği CryptoUK, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, üyelerinin FCA'nın kayıt sürecini aşırı zorlu bulduğunu belirtti. Birlik, geçen yıl yalnızca dört kripto işletmesinin kayıt başvurusunun onaylandığını açıkladı.

FCA, eleştirilere rağmen kripto şirketleriyle ortaklığını sürdürme kararlılığını ortaya koydu. Kurum, 1 Ekim'de İngiltere Merkez Bankası ile birlikte finansal menkul kıymetlerin yönetiminde dijital defter teknolojisinin kullanımına yönelik bir deneme programı başlattığını duyurdu.