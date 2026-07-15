Bir ülke daha Polymarket'e erişim engeli getirdi

Bakanlık, platformun internet sitesini ülkenin Kumar Yasası kapsamında listeledi. Yasa, operatörlerin Çek kullanıcılara lisanssız çevrim içi kumar hizmeti sunmasını yasaklıyor ve internet servis sağlayıcılarını, bir sitenin kara listede yayımlanmasından sonraki 15 gün içinde erişimi engellemekle yükümlü kılıyor.

Polymarket, kullanıcıların gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı sözleşmeler alıp sattığı bir tahmin piyasası olarak işliyor. Platform, 2024 ABD başkanlık seçimi sırasında küresel ilgi görmüş ve piyasaları seçim eğilimlerinin bir göstergesi olarak yaygın biçimde anılmıştı. Polymarket ve rakibi Kalshi, aralarında Fransa, Almanya, Polonya, Romanya ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde düzenleyiciler tarafından kısıtlanmıştı.

ESMA SÖZLEŞMELERİN İKİLİ OPSİYON SAYILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Birçok ülkedeki düzenleyiciler, bazı tahmin piyasası sözleşmelerinin lisanssız kumara denk geldiğini ya da mevcut finansal piyasa kurallarına tabi olduğunu savunuyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 3 Temmuz'da birçok tahmin piyasası sözleşmesinin, finansal araç tanımına uyması halinde ikili opsiyonlara ilişkin mevcut kısıtlamalar kapsamına girebileceği uyarısında bulundu.

ESMA'ya göre şirketler, ikili opsiyon benzeri ürünleri türev yerine olay sözleşmesi diye pazarlayarak Avrupa Birliği finans kurallarından kaçamıyor. Otorite, değerlendirmenin ürünün nasıl pazarlandığına değil sözleşmenin özelliklerine bağlı olduğunu belirtti. Bu tanıma uyan sözleşmeleri bireysel yatırımcılara sunan şirketlerin, birliğin 2018 tarihli ikili opsiyon yasağını uygulayan ulusal kısıtlamalara zaten tabi olabileceğini ekledi. ESMA ayrıca bu ürünleri profesyonel müşterilere sunan şirketlerin, Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID II) kapsamında izin alması gerekebileceğini vurguladı.

ABD'DE OLAY SÖZLEŞMELERİNİN STATÜSÜ TARTIŞMALI

Avrupa dışında da tahmin piyasaları benzer düzenleyici işlemlerle karşılaştı. Avustralya, Endonezya ve Singapur bu ülkeler arasında yer aldı. ABD'de ise Kalshi ve Polymarket, olay sözleşmelerinin yasa dışı kumar oluşturduğu iddiasıyla birçok eyalette düzenleyicilerin hedefi oldu. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise bu ürünlerin federal düzeyde düzenlenen türevler olarak kendi münhasır yetkisine girdiğini savunuyor.

Bu anlaşmazlık, birbiriyle çelişen mahkeme kararlarına yol açtı ve spor ile siyasi olay sözleşmelerinin kumar mı yoksa federal düzeyde düzenlenen türev olarak mı ele alınacağını netleştirmesi için Kongre'ye çağrıları da beraberinde getirdi.