Bir ülke daha Bitcoin'i benimsemeye hazırlanıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, ekonomik durumu kötü olan ülkelere umut olmaya devam ediyor. Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz derinleşirken, muhalefet cephesinden çarpıcı bir çıkış geldi. Muhalefet lideri María Corina Machado, ülkenin geleceğinde Bitcoin'in önemli bir rol oynayabileceğini ve ulusal rezervlerin bir parçası olabileceğini açıkladı.

Bitcoin Venezuela'nın Mali Krizden Kurtuluş Anahtarı Olarak Görülüyor

Venezuela'da siyasi gerilim tırmanmaya devam ederken, muhalefet cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhalefet lideri María Corina Machado, ülkenin geleceğinde Bitcoin'in önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi.

Machado, İnsan Hakları Vakfı Strateji Direktörü Alex Gladstein ile gerçekleştirdiği söyleşide, Nicolás Maduro ve selefi Hugo Chavez dönemlerinde yaşanan ekonomik çöküşü ele aldı. Venezuella Bolivarı'nın son 20 yılda inanılmaz derecede değer kaybettiğini söyleyen Machado, "Ülkemiz eşi görülmemiş bir mali krizle boğuşuyor." dedi.

Ekonomik verilere göre 2018'de enflasyon oranı yüzde 1,7 milyona ulaşırken, 2016'dan bu yana toplam enflasyon yüzde 8 milyonu aştı. Bu durum, milyonlarca Venezuela vatandaşının ülkeyi terk etmesine neden oldu.

Bitcoin, bu kaotik ortamda Venezuelalılar için bir umut ışığı oldu. Machado, "Bitcoin, vatandaşlarımıza hem servetlerini koruma hem de rejimin baskılarından kaçış imkânı sunuyor." ifadelerini kullandı. Muhalefet lideri, demokratik bir Venezuela'da Bitcoin'in ulusal rezervlerin bir parçası olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, ülke yönetimi kripto para madenciliğine karşı sert önlemler aldı. Venezuela Elektrik Enerjisi Bakanlığı, yüksek enerji tüketimi gerekçesiyle ülkedeki tüm kripto madencilik tesislerini kapattı.

Küresel piyasalarda ise Bitcoin'in değeri son günlerde dalgalanma gösterdi. Kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1,89 değer kaybederek 55.780 dolar seviyesine geriledi. Buna rağmen, yıl başından bu yana yüzde 33,05'lik bir artış kaydetti.

Venezuela'daki bu gelişmeler, kripto paraların sadece finansal bir araç değil, aynı zamanda siyasi bir özgürlük aracı olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. Ülkenin geleceğinde Bitcoin'in nasıl bir rol oynayacağı ise merakla bekleniyor.