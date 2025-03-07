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Binlerce kişiyi dolandıran SBF'nin hapishaneden önemli açıklamaları: "Suçlu değilim"

Binlerce kişiyi dolandıran SBF'nin hapishaneden önemli açıklamaları:
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FTX çöküşü sonrası 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Sam Bankman-Fried, Tucker Carlson ile hapisten gerçekleştirdiği röportajında "suçlu olmadığını" iddia etti. 33 yaşındaki eski kripto milyarderi, siyasi duruşunu değiştirdiğini ima eden açıklamalarla Trump yönetimini övdü ve Demokratlara sırtını döndüğünü belirtti. Bankman-Fried'in bu tutumu, başkanlık affı arayışı olarak yorumlanıyor.

Kripto para dünyasının en büyük dolandırıcılık skandalının baş aktörü olarak suçlu bulunan Sam Bankman-Fried (SBF), hapisten verdiği ikinci röportajında politik rüzgarı arkasına almaya çalışıyor. FTX'in çöküşüyle ilgili suçlamaların aksine, şirketin iflas yöneticilerinin "milyarlarca dolar değerindeki parayı çaldığını" öne süren SBF, eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'i güç tutkusu ile suçladı.

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SBF hapisten verdiği son röportajında, kripto para dünyasındaki suç oranlarının son 10 yılda önemli ölçüde azaldığını ileri sürdü. Eski FTX CEO'su, kripto paraların geçmişte Silk Road gibi platformlarda uyuşturucu alımı için kullanıldığını ancak zamanla sektörün daha meşru hale geldiğini belirtti.

Bankman-Fried, FTX'in tamamen ödeme gücüne sahip olduğunu ve bugün yaklaşık 15 milyar dolarlık yükümlülüğe karşı 100 milyar dolarlık varlığa sahip olacağını iddia ederken, iflas sürecinde bu varlıkların hızla dağıtıldığını öne sürdü.

Röportajda siyasi duruşundaki değişime de değinen SBF, 2020'de merkez solda olduğunu ve Biden'a destek verdiğini ancak zamanla Cumhuriyetçilerle ilişkilerinin daha iyi hale geldiğini açıkladı. Bu açıklamalar, FTX'in çöküşünden bir gün önce Cumhuriyetçilere de bağış yaptığının ortaya çıkmasıyla Demokratların kendisine sırt çevirdiği iddiasıyla örtüşüyor.

SBF'nin SEC Başkanı Gary Gensler hakkındaki yorumları da dikkat çekti. Eski kripto milyarderi, Gensler'in güç tutkusu ve siyasi hırsları olduğunu, CNBC'ye çıkarak profilini yükseltmeye ve Hazine Bakanı olmaya çalıştığını iddia etti.

Trump'ın Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'i affetmesine atıfta bulunan bu röportaj, SBF'nin başkanlık affı arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bankman-Fried, af olmadığı takdirde 50'li yaşlarının başında serbest kalacağını hatırlattı.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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