Binance US politik iddiaları reddetti: USD1 listesi rutin iş kararı

Kripto para borsası Binance.US, ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy'nin Trump bağlantılı USD1 stablecoin'ini listeleme kararının politik bir jest olduğu iddiasını reddetti. Borsa, kararın rutin iş süreçleri dahilinde alındığını ve USD1'in Amerika'da 20'den fazla borsada işlem gördüğünü açıkladı.

Binance.US: Rutin Bir İş Kararıydı

Murphy, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Binance'in USD1 listelemesinin Başkan Trump'ın geçen hafta Binance kurucusu Changpeng Zhao'yu affetmesinin karşılığı olduğunu iddia etti. Murphy, Trump'ın terörist ve cinsel suçlular için finansman sağlama gibi suçlardan hüküm giymiş olan Zhao'yu affetmesinin bir hafta sonra Binance'in Trump kripto parasını tanıtmaya başladığını belirtti.

Binance.US ise konu hakkında yaptığı açıklamada, USD1 ve World Liberty Financial'ın (WLFI) Coinbase, Robinhood ve Kraken dahil olmak üzere ABD'deki 20'den fazla borsada işlem gördüğünü ve her iki varlığın da listeleme komitesi tarafından bir süre önce normal iş süreçleri kapsamında onaylandığını belirtti.

Borsa, bunun Binance.US tarafından bir iş kararı olduğunu ve bundan fazlası olmadığını vurguladı. Açıklamada, rutin iş kararlarının bile seçilmiş yetkililer tarafından haksız yere siyasallaştırılmasının talihsiz olduğu ifade edildi.

USD1, ABD dolarına sabitlenmiş ve World Liberty Financial tarafından çıkarılan bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Varlık şu anda küresel çapta altıncı en büyük stablecoin konumunda bulunuyor ve 2,97 milyar dolar piyasa değerine sahip.

Politik rakipler uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin World Liberty Financial'daki katılımını çıkar çatışması gerekçesiyle eleştiriyor. Trump'ın USD stablecoin sektörünün büyümesini aktif olarak desteklemesi bu eleştirilere zemin oluşturuyor.

Trump'ın geçen hafta Zhao'yu affetmesi de yoğun eleştiri aldı. Demokrat Temsilci Maxine Waters, affın Zhao'nun aylarca Trump ve ailesine lobi yapması ve World Liberty Financial'a milyarlarca dolar aktarmasının sonucu olduğunu söyledi.

Waters resmi açıklamasında, Trump'ın ceplerinı doldurmaya yardım eden kripto suçluları için büyük iyilikler yaptığını belirtti.

Binance'in kurucu ortağı Zhao, 2023 yılında etkili bir kara para aklama önleme programı uygulayamadığı gerekçesiyle suçunu kabul etmişti. Bu süreç, Binance'in kendisinin suç isnadını kabul ettiği ve 4,3 milyar doların üzerinde ceza ödemeyi kabul ettiği ABD hükümeti ile yapılan bir anlaşmanın ardından gerçekleşmişti. Kişisel olarak 50 milyon dolar para cezası ödeyen Zhao, dört ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçen yıl hapisten çıkmıştı.

Zhao, Trump'a affetme kararı için teşekkür etti. Geçen hafta sosyal medyada yaptığı açıklamada, Amerika'yı kripto başkenti yapmak ve Web3'ü dünya çapında ilerletmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.