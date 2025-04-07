Binance Tek Seçenek Değil! İşte 2025'in Öne Çıkan 6 Borsası

Bu yazıda, 2025 yılı için en iyi Binance alternatiflerini detaylı şekilde inceliyoruz. Hangi borsa ne tür avantajlar sunuyor, karar vermeden önce bilmeniz gereken tüm ayrıntılar haberimizde...

En İyi Binance Alternatifleri

1. Coinbase

Coinbase, kripto dünyasına yeni adım atanlar için en uygun Binance alternatifi olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, kapsamlı eğitim içerikleri ve güçlü güvenlik altyapısıyla dikkat çekiyor.

ABD'nin en büyük ve en bilinen borsalarından biri olan Coinbase, yatırımcıların platforma kolayca adapte olmasını sağlıyor.

Ayrıca "Coinbase Earn" programıyla kullanıcılar hem belirli kripto paralar hakkında bilgi ediniyor hem de küçük miktarlarda kripto para kazanabiliyor.

2. Kraken

Kraken, ABD merkezli bir borsa olup yasalara tam uyumluluğu ve şeffaflığı ile dikkat çekiyor. Rezerv kanıtı yayınlayan ilk borsalardan biri olan Kraken, yatırımcıya güven veriyor.

Geniş işlem çifti seçenekleriyle birçok itibari para birimi üzerinden kripto alım-satım imkânı sunuyor. Ethereum, Bitcoin gibi popüler coin'lerin yanı sıra Monero ve EOS gibi daha az bilinen projelere de destek veriyor.

Yaklaşık 221 farklı varlığı destekleyen borsa, düşük komisyon oranlarıyla çalışıyor. Ancak arayüzü biraz karmaşık olduğundan, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi daha dik olabilir.

3. OKX

Dünyanın en büyük borsalarından biri olan OKX, ABD dışındaki kullanıcılar için ideal bir alternatif. Geniş ürün yelpazesiyle hem alım-satım hem de stake ve borçlanma işlemleri yapılabiliyor.

DeFi hizmetleri sunan OKX, kullanıcılarına kripto teminat göstererek borç alma ve yüksek getirili stake etme fırsatı tanıyor.

Ayrıca OKB token sahipleri daha düşük komisyon avantajlarından yararlanabiliyor.

4. Bybit

Bybit, özellikle türev işlemler konusunda uzmanlaşmış bir borsa. 2018'de kurulan platformun iki milyonu aşkın kullanıcısı var.

Binance'te maksimum kaldıraç oranı yüzde 50 iken, Bybit'te bu oran yüzde 100'e kadar çıkabiliyor.

Stake, NFT pazarı, kripto kredileri, kopya ticaret ve ödül merkezi gibi özelliklerle donatılmış.

Mobil uygulaması oldukça kullanıcı dostu ve güvenlik önlemleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama ve gelişmiş fiyatlandırma sistemleri bulunuyor.

Yeni başlayanlar için demo hesap seçeneği de sunuyor.

5. MEXC

MEXC, geniş altcoin yelpazesiyle Binance'e güçlü bir rakip. Binance'in desteklediği 500 civarı kripto paraya kıyasla, MEXC'de 1.480'den fazla kripto para işlem görüyor.

Anlık (spot) işlemler sıfır komisyonla yapılabiliyor. Ayrıca kaldıraçlı işlemler ve vadeli işlemler konusunda da zengin seçeneklere sahip.

MEXC'nin "Copy Trading" özelliği, başarılı yatırımcıların işlemlerini otomatik olarak takip etme imkânı sunuyor.

Fiyatlandırma modeli Binance'e benzer şekilde "market yapıcı/alıcı" yapısına dayanıyor.

6. eToro

İlk olarak 2007'de İsrail'de kurulan eToro, forex ile başladığı yolculuğuna hisse senedi, ETF, kripto para ve otomatik portföy yönetimi gibi birçok hizmeti ekleyerek devam etti.

Hem geleneksel finansal varlıklara hem de kripto paralara yatırım yapan kullanıcılar için ideal bir alternatif.

20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platform, özellikle sosyal yatırım özelliği "CopyTrader" ile dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde başarılı yatırımcıların işlemleri kopyalanabiliyor.

2022 itibarıyla ABD pazarına da giriş yapan eToro, bazı eyaletlerde henüz aktif olmasa da platforma demo hesapla giriş yaparak deneyim kazanmak mümkün.

Ancak platformun sunduğu kripto para sayısı sınırlı—sadece 21 farklı dijital varlık bulunuyor.