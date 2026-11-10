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Binance iPhone kullanıcılarını uyardı

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Binance iPhone kullanıcılarını uyardı
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Binance, iPhone'larda uygulamaların birbirinin dosyalarına erişmesine yol açan bir iOS açığının kripto cüzdanların kurtarma ifadelerini ve özel anahtarlarını açığa çıkarabileceği uyarısında bulundu. Borsa, açığın yalnız kendi uygulamasını değil tüm kripto uygulamalarını ilgilendirdiğini belirtti.

Kripto para borsası Binance, iPhone kullanıcılarını yeni ortaya çıkan bir iOS açığına karşı uyardı. Borsa, açıktan iOS 26.7.1, 27.0.1 ve 27.2 sürümlerinin etkilendiğini açıkladı.

Açık, kötü amaçlı bir uygulamanın iPhone'daki diğer uygulamaların yerel dosyalarına erişmesine olanak tanıyor. Bu yolla kripto cüzdanların kurtarma ifadeleri, özel anahtarları ve giriş bilgileri ele geçirilebiliyor.

SORUN YALNIZ BİNANCE'TE DEĞİL

Binance, "Bu iOS düzeyinde bir sorun, Binance'e özgü değil." dedi. Borsa, riskin cüzdanlar ve hassas veri saklayan diğer uygulamalar dahil tüm kripto ekosistemini kapsadığını vurguladı.

Açık, forcequitOS adlı bir araştırmacı tarafından GitHub'da geliştiricilere yönelik bir kavram kanıtı olarak yayımlandı. Araştırmacıya göre açık iOS 26.0 ile 26.7.2 arasındaki sürümleri ve iOS 27.2'yi etkiliyor.

Şu ana kadar açık kullanılarak kripto para çalındığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

APPLE GÜNCELLEME YAYIMLADI

Binance, kullanıcıların resmi mağaza dışından yüklenen uygulamaları silmesini, iOS'u ve uygulamaları en son resmi sürüme güncellemesini önerdi. Bilgilerinin ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcıların temiz bir cihazda yeni cüzdan oluşturup fonlarını aktarması ve oturumlarını sıfırlaması gerekiyor.

Apple, kavram kanıtının yayımlanmasından bir gün sonra pazartesi günü iOS 27.2.1 güncellemesini yayımladı. Güncellemenin güvenlik notlarında dokuz açık yer alsa da bu açıktan söz edilmiyor ve Apple güncellemenin bu açığı kapattığını doğrulamadı.

Blok zinciri güvenlik şirketi SlowMist'in bilgi güvenliği sorumlusu ise kullanıcılara iOS 27.2.1'e güncelleme çağrısı yaptı. SlowMist yöneticisi, güncellemenin açığı engelleyeceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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