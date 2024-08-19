Avustralya kripto dolandırıcılığına karşı savaş açtı

Avustralya'nın finans düzenleyicisi, son bir yılda 615 kripto para dolandırıcılığı sitesini kapattığını duyurdu. Bu hamle, ülkede giderek artan dolandırıcılıklara karşı yürütülen geniş çaplı mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

ASIC'ten Kripto Dolandırıcılık Operasyonlarına Büyük Darbe

Avustralya'nın finans sektörü denetleyicisi, son dönemde yatırımcıları hedef alan sahtekârlıklara karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlar neticesinde, geçtiğimiz yıl içerisinde 615 adet kripto para odaklı dolandırıcılık sitesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının Temmuz ayından bu yana toplam 7.300 dolandırıcılık sitesinin kapatıldığı, bunların 615'inin kripto paralarla ilgili olduğunu açıkladı.

ASIC'in paylaştığı bilgilerde kullanılan ve Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun hazırladığı bir raporda 2023 yılında yatırım dolandırıcılıklarının ülke ekonomisine verdiği zararın yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştığı tespit edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, "Avustralyalılar her yıl milyarlarca dolarını dolandırıcılara kaptırıyor. Bu suçlular, çalışkan vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alıyor ve kurbanlarını seçerken hiçbir ayrım gözetmiyor. Bilgi ve para çalmak için son derece gelişmiş yöntemler kullanıyorlar." dedi.

ASIC ayrıca uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğini ve milyarlarca dolarlık işlem hacmine sahip olduğunu iddia eden büyük bir kripto para dolandırıcılığı platformu olan Dexa Trade Markets'i deşifre ettiğini duyurdu. Yetkililerin müdahalesiyle söz konusu web sitesinin servis sağlayıcıya yapılan bildirimden sadece bir saat sonra erişime kapatıldığı belirtildi.

Kripto para yatırımlarıyla ilgili dolandırıcılıklar düzenleyici kurumların öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da gündeme gelen bir davada, Avustralya Tüketici Hakları kurumu ACCC, Facebook'ta yer alan kripto temalı reklamların yarısından fazlasının ya dolandırıcılık içerdiğini ya da Meta'nın politikalarına aykırı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'de bir yatırımcı, Google Play Store'dan indirdiği sahte bir kripto uygulaması nedeniyle 5 milyon dolar kaybettiğini iddia ederek Google aleyhine dava açtı. Davacı, Google'ın dolandırıcılık uygulamasını kaldırmak için üç ay boyunca harekete geçmediğini öne sürdü.