Avrupalı kripto devi büyümesini sürdürüyor

Avrupalı kripto devi büyümesini sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın önde gelen kripto varlık yöneticisi CoinShares, ikinci çeyrekte 32,4 milyon dolar net kâr elde etti. Şirketin yönetim altındaki varlıkları 3,5 milyar dolara yükseldi. Bitcoin ve Ethereum'daki güçlü performans, ETP'lere 170 milyon dolarlık rekor giriş sağladı. CoinShares ayrıca ABD borsasında işlem görme hazırlığı yapıyor.

CoinShares'in ikinci çeyrek sonuçları, kripto piyasasındaki toparlanmanın şirkete olan etkisini açıkça gösteriyor. Yönetim altındaki varlıklarda yaşanan yüzde 26'lık artış, Bitcoin ve Ethereum'daki fiyat rallisinin doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirket aynı zamanda ABD pazarına açılma stratejisiyle büyüme hedeflerini genişletiyor.

CoinShares Q2'de Güçlü Performans Sergiledi

CoinShares'in çeyreklik performansı, kripto varlık yönetimi sektöründe güçlü konumunu pekiştirdi. Şirketin net kârı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 azalsa da yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

Varlık yönetimi ücretleri 30 milyon dolara ulaşırken, sermaye piyasaları bölümü 11,3 milyon dolar gelir üretti. Bu rakamlar, şirketin çeşitlendirilmiş gelir modelinin istikrarını ortaya koyuyor.

Ethereum staking faaliyetleri, sermaye piyasaları biriminde en büyük katkıyı sağlayarak 4,3 milyon dolar gelir elde etti. Delta-nötr ticaret ve borç verme stratejileri ise sırasıyla 2,2 milyon ve 2,6 milyon dolar üretti.

CoinShares'in hazine stratejisi önemli bir dönüş yaşadı. Birinci çeyrekteki 3 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarardan ikinci çeyrekte 7,8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca geçiş, şirketin portföy yönetimi becerisini gösteriyor.

Şirket CEO'su Jean-Marie Mognetti, şirketin ABD borsasında işlem görme planlarını açıklarken, bu hamlenin hissedarlar için önemli değer yaratacağını belirtti. Düzenleyici ortamın hiç bu kadar elverişli olmadığını vurgulayan Mognetti, Circle ve Bullish gibi başarılı örnekleri referans gösterdi.

Bitcoin ve Ethereum'ın ağustos ayında rekor seviyelere ulaşması, şirketin ikinci yarı beklentilerini güçlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz

Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt

Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
title