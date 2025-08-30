Avrupalı kripto devi büyümesini sürdürüyor

CoinShares'in ikinci çeyrek sonuçları, kripto piyasasındaki toparlanmanın şirkete olan etkisini açıkça gösteriyor. Yönetim altındaki varlıklarda yaşanan yüzde 26'lık artış, Bitcoin ve Ethereum'daki fiyat rallisinin doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirket aynı zamanda ABD pazarına açılma stratejisiyle büyüme hedeflerini genişletiyor.

CoinShares Q2'de Güçlü Performans Sergiledi

CoinShares'in çeyreklik performansı, kripto varlık yönetimi sektöründe güçlü konumunu pekiştirdi. Şirketin net kârı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 azalsa da yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

Varlık yönetimi ücretleri 30 milyon dolara ulaşırken, sermaye piyasaları bölümü 11,3 milyon dolar gelir üretti. Bu rakamlar, şirketin çeşitlendirilmiş gelir modelinin istikrarını ortaya koyuyor.

Ethereum staking faaliyetleri, sermaye piyasaları biriminde en büyük katkıyı sağlayarak 4,3 milyon dolar gelir elde etti. Delta-nötr ticaret ve borç verme stratejileri ise sırasıyla 2,2 milyon ve 2,6 milyon dolar üretti.

CoinShares'in hazine stratejisi önemli bir dönüş yaşadı. Birinci çeyrekteki 3 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarardan ikinci çeyrekte 7,8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca geçiş, şirketin portföy yönetimi becerisini gösteriyor.

Şirket CEO'su Jean-Marie Mognetti, şirketin ABD borsasında işlem görme planlarını açıklarken, bu hamlenin hissedarlar için önemli değer yaratacağını belirtti. Düzenleyici ortamın hiç bu kadar elverişli olmadığını vurgulayan Mognetti, Circle ve Bullish gibi başarılı örnekleri referans gösterdi.

Bitcoin ve Ethereum'ın ağustos ayında rekor seviyelere ulaşması, şirketin ikinci yarı beklentilerini güçlendiriyor.