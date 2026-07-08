Avrupa MiCA sonrası için kripto duruşunu belirledi

Milletvekilleri, kabul ettikleri metinde Avrupa Komisyonu'nu merkeziyetsiz finans (DeFi), kripto borç verme ve alma, staking ve değiştirilemez tokenler (NFT) gibi faaliyetlerin AB'nin düzenleme çerçevesine daha açık biçimde dahil edilip edilmeyeceğini değerlendirmeye çağırdı. Metin ayrıca MiCA'nın üye ülkelerde tutarlı biçimde uygulanmasını isterken Birliğin dijital varlık piyasasını bölebilecek ulusal kurallara karşı uyardı.

Oylama, "Dijital varlıklar – Avrupa Birliği'nin finansal sisteminin rekabet gücü ve bütünlüğü açısından zorluklar" başlıklı raporu Parlamento'nun resmi politika duruşuna dönüştürdü. Ancak metin, MiCA'yı doğrudan değiştirmiyor ya da kripto şirketleri için yeni yasal yükümlülükler getirmiyor.

MiCA'nın geçiş dönemi 1 Temmuz'da sona ererek çerçeve kapsamındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AB genelinde faaliyet sürdürebilmek için Birlik çapında veya ulusal yetkilendirme almasını zorunlu kılmıştı.

PARLAMENTO MİCA'NIN KAPSAMININ GENİŞLEMESİNİ İSTİYOR

Rapor, Brüksel'de MiCA'nın mevcut kapsamı dışında kalan dijital varlık faaliyetlerini ele alma yönünde artan baskıyı yansıtıyor. MiCA, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve belirli token ihraççıları için lisans ve davranış kuralları getirmiş olsa da milletvekilleri çerçevenin merkeziyetsiz finans, staking, kredi, NFT ve tokenlaştırılmış finansal varlıkları nasıl ele alması gerektiğini tartışmayı sürdürüyor.

Avrupa Komisyonu, MiCA'nın genişletilip genişletilmeyeceğini zaten inceliyor. Komisyon mayısta, çerçevede yapılabilecek değişikliklere ilişkin görüş toplayan bir kamuoyu istişaresi başlattı. İstişare, ek kripto faaliyetlerinin kapsanıp kapsanmayacağını ve MiCA'nın faiz getiren stablecoinlere yönelik kısıtlamalarının yeniden ele alınıp alınmayacağını da içeriyordu.

Salı günü onaylanan Parlamento raporu, tokenlaştırma ve euro cinsi stablecoinlere yönelik daha destekleyici bir ton da benimsedi. Rapora göre dijital varlıklar, Birlik genelinde tutarlı biçimde düzenlenirse AB finansal piyasalarının rekabet gücünü destekleyebilir.