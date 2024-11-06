Anket şirketlerine kripto para darbesi: Polymarket geleneksel anketlere fark attı
Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'te ABD başkanlık seçimi bahisleri sonuçlandı. Associated Press, Fox ve NBC'nin Donald Trump'ı kazanan ilan etmesinin ardından platform, seçim öncesi 3 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştı. Kripto para dostu politikalarıyla öne çıkan Trump'ın zaferi sonrası Bitcoin fiyatı fırlayarak 75 bin doların üzerinde yeni bir rekor kırdı.
Polymarket kullanıcıları seçim sonucunu doğru tahmin etti. Platform, Donald Trump'a yüzde 62, Kamala Harris'e yüzde 38 şans verirken, ulusal anketler Harris'i yüzde 1 önde gösteriyordu. Seçim kripto para piyasalarını olumlu etkiledi.
ABD Seçim Tahmininde Yüzde 62 İsabet Oranı
Tahmin platformlarının seçimlerdeki başarısı, tartışmaları yeniden alevlendirdi. GSR analistleri, şeffaflık ve piyasa dinamiklerinin tahminlerin doğruluğunu artırdığını vurguladı.
Trump'ın kripto para politikaları piyasaları olumlu etkiledi. Bernstein analistleri, Bitcoin'in 80-90 bin dolar bandına yükselebileceğini öngördü. GMCI 30 endeksi son 24 saatte yüzde 9 yükseldi. Bitcoin'in yılbaşından bu yana kazancı yüzde 66'ya çıktı.