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Alman sigorta devi Allianz'dan önemli Bitcoin hamlesi

Alman sigorta devi Allianz'dan önemli Bitcoin hamlesi
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Haberler
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Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, MicroStrategy'nin Bitcoin (BTC) satın almak için çıkardığı 2,6 milyar dolarlık tahvilin yüzde 24,75'ini satın aldı. Böylelikle sigorta devi, MicroStrategy'nin 2,6 milyar dolarlık Bitcoin yatırım tahvillerinin yaklaşık 650 milyon dolarlık kısmını satın aldı

Bu stratejik yatırım, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan güveninin artışına işaret ediyor.

Almanya merkezli sigorta devi Allianz'ın dört farklı alt kuruluşu üzerinden MicroStrategy tahvillerine yaptığı yatırım, kurumsal adaptasyonda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bitcoin'in 99.000 dolar seviyesini test ettiği ve aylık yüzde 40'lık rekor artış yaşadığı bir dönemde gelen bu gelişme, sektördeki dönüşümün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Allianz Bitcoin Stratejisini Şekillendiriyor

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırım stratejisine Allianz'ın verdiği destek, kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açtı. Verilere göre sigorta devi, yatırımını Allianz Global Investors Luxembourg yüzde 14,34, Allianz Global Inv Of America LP yüzde 6,64, Nicholas Applegate Cap MGMT Inc yüzde 3,74 ve AllianzbGlobal investors GMBH yüzde 0,04 olmak üzere dört farklı alt kuruluş üzerinden tamamladı.

Bu stratejik yatırım, MicroStrategy'nin başlangıçta 1,75 milyar dolar olarak planlanan tahvil satışının 3 milyar dolara ulaşmasında önemli rol oynadı. MicroStrategy kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, toplanan fonların ek Bitcoin satın alımı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını duyurdu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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