Airdrop avcılarına müjde: İşte 2025'in ücretsiz token dağıtımları

Airdrop toplamak, kripto para dünyasında ücretsiz token kazanmak için yapılan bir av olarak tanımlanabilir. Projeler, topluluklarının ilgisini artırmak ve platformlarını daha fazla kullanıma teşvik etmek için bu token'ları dağıtır. Kullanıcılar bu token'ları tutabilir veya projenin büyümesiyle değer kazanacağını umarak ticaret yapabilir.

Her airdrop değerli olmayabilir, ancak bazıları zamanla yüzlerce hatta binlerce dolarlık bir kazanç sağlayabilir. Gelin hep birlikte 2025 yılının en iyi üç airdrop'una göz atalım...

Airdrop nasıl alınır?

Airdrop toplama işlemi oldukça basittir. Uygun airdrop'ları bulmalı, bir cüzdan oluşturmalı ve belirtilen görevleri tamamlamalısınız. Ödülleri talep etmek ise son adımı oluşturuyor. Ongoing veya yaklaşan airdrop'lar hakkında bilgi almak için CoinMarketCap ve CoinGecko gibi güvenilir platformlardan faydalanabilirsiniz.

Çoğu airdrop için uyumlu bir cüzdana ihtiyacınız vardır. Ethereum veya Binance Smart Chain için MetaMask, Solana için ise Phantom sıkça tercih edilen cüzdanlardan bazılarıdır.

Görevler genelde kolaydır: Sosyal medya hesaplarını takip etmek, gönderileri yeniden paylaşmak veya platformu kullanmak gibi. Bu görevler, projelerin daha fazla ilgi görmesini sağlar. Bazı durumlarda sosyal medya bilgileri ve cüzdan adresi girmeniz istenebilir.

Airdrop ödülleri, projenin takvimine bağlı olarak anında dağıtılabilir ya da birkaç ay sürebilir. En iyi sonuçlar için güncel kalmak ve güvenilir projelere odaklanmak önemlidir.

2025 yılında dağıtılacak 3 airdrop

1. Ambire Legends

Ambire Legends, açık kaynaklı ve kullanıcı kontrolünde bir kripto cüzdanı olan Ambire tarafından piyasaya sürüldü. Bu oyunlaştırılmış kampanya, kullanıcıların akıllı hesaplar ve hesap soyutlama özelliklerini kolayca benimsemelerini sağlıyor. Kullanıcılar mevcut cüzdanlarını (örneğin MetaMask gibi) Ambire uzantısında oluşturulan bir akıllı hesapla eşleştirerek kampanyaya katılabiliyor. Bu süreç oldukça kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmış.

Kampanya kapsamında, kullanıcılar Ethereum, Base, Arbitrum, Scroll ve Optimism gibi ağlarda zincir üstü aktivitelerde bulunarak XP puanı kazanıyor. Bu puanlar, $WALLET adı verilen token ödüllerine dönüştürülüyor. Toplamda 195 milyon $WALLET token, katılımcılar için ayrılmış durumda. Token fiyatı göz önüne alındığında bu ödüllerin toplam değeri yaklaşık 2 milyon dolar civarında.

Kullanıcılar, Ambire hesabı oluşturduktan ve cüzdanlarını Legends uygulamasına bağladıktan sonra rol yapma oyunu tarzında karakterler seçebiliyor. Karakterler arasında "Degenerate", "Layerbinder", "Custodian" gibi yaratıcı isimler yer alıyor. Oyuncular, zincir üstü görevleri tamamladıkça karakterlerini geliştirebiliyor ve ek ödüller kazanabiliyor. Örneğin, eski bir arkadaşınızın cüzdanını "çağırarak" değerli bir ödül elde edebilirsiniz. Cüzdan ne kadar eski ve "bilge" ise, ödül o kadar yüksek oluyor.

2. ParaSwap

ParaSwap airdrop'u, Constellation Network DEX'in başlatılmasıyla birlikte gerçekleşiyor ve kullanıcılarına ücretsiz token kazanma fırsatı sunuyor. Şu ana kadar 400'den fazla kişi, toplamda 125 bin DAG token biriktirerek PacaSwap Operatör Programı'na katılmış durumda. Çekiliş tamamlandığında, kullanıcılar sıralamalarını LatticeExchange hesaplarında görebiliyor.

Constellation'ın $DAG token'ı, ekosisteme likidite sağlayan sabit bir arz ile Hypergraph adlı merkeziyetsiz ağda çalışıyor. Token ödüllerini almak için lattice.is üzerinde bir hesap oluşturup X hesabınızı ve geçerli bir DAG adresinizi bağlamanız gerekiyor. Eğer sosyal sıralamada ilk 150'ye girerseniz, ödüller Stargazer cüzdanınıza doğrudan aktarılıyor.

Metagraph adı verilen bağımsız ağlar, Constellation'da önemli bir role sahip. Bu metagraph'lar, farklı kaynaklardan gelen karmaşık verileri işliyor ve doğruluyor. Daha fazla metagraph'ın başlatılması, DAG token'ının kullanımını artırarak kıtlık etkisi yaratıyor.

3. Farm Frens

Farm Frens, Amihan Entertainment tarafından geliştirilen ve Telegram tabanlı bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyun, 2025'in Ocak ayında bir token lansmanı ve airdrop ile ödüller sunmayı planlıyor. Katılımcılar, oyundaki "Nuts", "Dirt" ve "Dung" gibi sanal varlıkları kazanarak veya belirli Everseed NFT'lerini ellerinde tutarak ödüller alabiliyor. Katılım için kullanıcıların cüzdanlarını Farm Frens'in Telegram mini uygulamasına bağlaması gerekiyor.

Everseed, Farm Frens ile sorunsuz bir deneyim sunmak amacıyla geliştiriliyor. Airdrop dışında, stüdyo iki oyunu daha da entegre etmeyi planlıyor.