ABD'nin kripto yasası öncesi cepheler sertleşti

Senatodaki usul oylaması 15 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 21.15'te yapılacak. Önergenin kabul edilmesi tasarıyı yasalaştırmayacak, yalnızca Genel Kurulda görüşülmesinin önünü açacak. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeye sahip olması nedeniyle bütün Cumhuriyetçiler aynı yönde oy kullansa bile en az yedi Demokrat ya da bağımsız senatörün desteği gerekecek.

Cumhuriyetçiler son metni etik kuralları, stablecoin ödülleri ve yazılım geliştiricilerin korunması konularındaki itirazlara yanıt verecek biçimde değiştirdi. Beyaz Saray'ın kripto danışmanı Patrick Witt, yönetimin başlıca kaygıları gidermeye çalıştığını ve oylama öncesinde kendisini oldukça iyi hissettiğini söyledi. Witt, bundan sonraki düğümün politika metninden çok 60 oyun bulunmasında olduğunu savundu.

BANKALAR STABLECOİN ÖDÜLLERİNİN SINIRLANDIRILMASINI İSTEDİ

Sekiz bankacılık kuruluşu, Senato çoğunluk ve azınlık liderlerine gönderdiği mektupta stablecoin sahiplerine verilen ödüllerin daha sıkı sınırlandırılmasını istedi. Kuruluşlar, faiz benzeri teşviklerin mevduatı bankalardan çekebileceğini ve kredi verme kapasitesini azaltabileceğini belirtti.

İtiraz, tasarının 10404. bölümündeki tek bir sözcük üzerinde yoğunlaştı. Mevcut metin, ödüllerin yalnızca stablecoin bakiyesi, elde tutma süresi ya da müşteri ilişkisine dayandırılmasını yasaklıyor. Bankalar, bu ifadenin şirketlere ödülü söz konusu ölçütlere kısmen bağlama fırsatı verebileceğini düşünüyor. Bu nedenle yasağın ekonomik etkisi aynı olan bütün uygulamaları kapsamasını talep ediyor.

Son taslak, ödeme amaçlı stablecoinlerin küçük bankalardan ciddi mevduat çıkışına yol açması hâlinde Hazine Bakanına 18 aylık geçici sınırlama yetkisi tanıyor. Bankacılık kuruluşları ise bu önlemin ancak zarar ortaya çıktıktan sonra devreye gireceğini savunuyor ve faiz benzeri ödüllerin doğrudan yasada engellenmesini istiyor.

17 EYALET İLE WASHINGTON DC YETKİ KAYBI UYARISI YAPTI

New York Başsavcısı Letitia James öncülüğündeki koalisyon da Senatoya ayrı bir mektup gönderdi. Mektuba 17 eyalet ile Washington DC'nin başsavcıları imza attı. Koalisyon, CLARITY'nin mevcut hâlinin eyaletlerin menkul kıymet kaydı, soruşturma ve dolandırıcılıkla mücadele yetkilerini belirsizleştirebileceğini belirtti.

Başsavcılar, tasarının bazı dolandırıcılık davaları için eyalet yetkisini koruduğunu kabul etti. Buna karşın metindeki muğlak ve sınırlayıcı ifadelerin kötü niyetli aktörlere eyaletlerin yetkisine itiraz etme zemini sağlayabileceğini savundu. Koalisyon, 2017'den bu yana eyaletlerin kripto ekosistemindeki dolandırıcılara karşı 330'dan fazla yaptırım süreci yürüttüğünü bildirdi.

Resmî mektupta FBI'ın 2025'te kripto paralarla bağlantılı şikâyetlerde 11,4 milyar dolarlık kayıp kaydettiği belirtildi. Bu tutar, mahkeme kararıyla kesinleşmiş zarar niteliği taşımıyor. Veri, FBI'a yapılan bildirimlerde yer alan toplam kaybı gösteriyor. Başsavcılar, mevcut metnin eyaletlerin piyasa denetleme ve yatırımcıları koruma yetkisini açıkça güvence altına almadığı sürece reddedilmesini istedi.

Son taslak, kamu görevlilerinin kripto varlıklarla bağlantılı çıkar çatışmalarına ilişkin kuralların uygulanmasında eyalet başsavcılarına rol veriyor. Bu taviz, Demokratların etik kaygılarını azaltmayı amaçlıyor. Bazı Demokratlar ise yaptırım mekanizmasının hâlâ yeterince güçlü olmadığını düşünüyor.

Yazılım geliştiricilerinin korunmasına ilişkin değişiklikler de kripto sektörünün bütün itirazlarını gidermedi. Son metin, Blockchain Düzenleyici Kesinlik Yasası'ndaki federal ceza kanunlarına ilişkin açık korumayı çıkardı. Sektör temsilcileri, geliştiricilerin yalnızca kod yayımladıkları için sorumlu tutulmamasını sağlayacak daha belirgin bir güvence talep ediyor.

CLARITY bugün 60 oyu bulursa Senato tasarıyı tartışmaya başlayacak ve metin üzerinde yeni değişiklikler yapılabilecek. Önergenin reddedilmesi ise yasama sürecini yeniden yavaşlatacak. Beyaz Saray'ın iyimserliğine rağmen bankalar, başsavcılar ve yazılım geliştiricileri farklı maddeler üzerinden baskıyı sürdürdüğü için sonucun kesinleştiği söylenemiyor.