ABD'nin kripto yasası için umutlar azalırken Bitcoin geriliyor

Kripto para gün içinde 62 bin 772 dolar ile 64 bin 953 dolar arasında hareket etti. Tahmin piyasalarında yasanın 2026'da kanunlaşma olasılığı, 21 Temmuz'daki yüzde 53 seviyesinden yaklaşık yüzde 34'e geriledi. Galaxy Digital'in araştırma başkanı Alex Thorn ise geçme ihtimalini yaklaşık yüzde 30 olarak tahmin etti. Thorn'a göre takvim artık bir engel olmaktan çıkıp doğrudan bir düşmana dönüştü.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, CLARITY Yasası için acil bir işlem takvimi belirlemedi ve meclisin gündemini federal atamalara ve Rusya ile İran'a yönelik yaptırım yasalarına kaydırdı. Kripto yasasında ön işlemlerin 3 Ağustos haftasında başlaması hâlâ mümkün, fakat Senato'nun 7 Ağustos'tan sonra yaz tatiline girmesi planlanıyor. Thorn, prosedürel oylamalara ve müzakerelere yeterli zaman kalması için genel kurul sürecinin 30 Temmuz'a kadar başlaması gerektiğini belirtti. Tatilden sonra bir oylama hâlâ mümkün olsa da senatörler kasım ara seçimlerine daha yakın bir döneme dönecek. Bu da karmaşık yasaları geri plana itebilir.

SENATO OY MATEMATİĞİ HATA PAYI BIRAKMIYOR

Çoğu yasanın Senato'daki engelleme mekanizmasını aşması için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise 53 sandalyeyi kontrol ediyor. Thorn'a göre yasanın etkin Cumhuriyetçi desteği 50'ye daha yakın olabilir. Senatörler Josh Hawley ve Rand Paul henüz destek sözü vermezken Mitch McConnell'ın hastaneye kaldırılması da katılımını engelleyebilir. Bu senaryoda Cumhuriyetçilerin yasayı ilerletmek için 10 Demokrat oyuna ihtiyacı olacak. Senato Bankacılık Komitesi mayıs ayında yasanın kendi sürümünü, iki Demokrat'ın da katılımıyla 15'e karşı 9 oyla kabul etmişti. İki Demokrat destekçi, komite oylarının özellikle kamu görevlilerinin kripto çıkarlarına ilişkin etik hükümlerde değişiklik yapılmadan genel kurulda desteği garanti etmediği uyarısında bulunmuştu.

TRUMP BAĞLANTISI SİYASİ BÖLÜNMEYİ DERİNLEŞTİRİYOR

Başkan Donald Trump'ın etik kısıtlamaların yasaya dahil edilmesini kabul etmesi, tahmin piyasalarındaki olasılığı 21 Temmuz'da yüzde 53'e taşımıştı. Ancak bu kazanımlar o günden bu yana geri döndü. SkyBridge Capital'in kurucusu Anthony Scaramucci, Trump yasayı siyasi gündeminin bir parçası haline getirdiği için Demokrat muhalefetinin sürebileceğini söyledi. Scaramucci'ye göre Demokratlar, "o istediği için yasayı engellemek adına ellerinden geleni yapacak". Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson da benzer bir görüş dile getirerek "Trump anlatısının" kripto düzenlemesini partiler arası bir çekişmeye dönüştürdüğü uyarısında bulundu.

Demokratlar, Trump'ın aile bağlantılı kripto faaliyetlerine atıfta bulunarak önerilen etik kurallarının yeterliliği konusunda kaygılarını dile getirdi. Aynı zamanda daha güçlü tüketici korumaları, uygulama yetkileri ve görevlilerin dolaylı finansal çıkarlarını kapsayan kısıtlamalar talep ettiler. Cumhuriyetçiler Demokrat oyları çekmek için çeşitli tavizler verdi, fakat revize edilen metin 60 oy eşiğini aşmaya yetecek kadar açık taahhüt üretmedi. Senato'nun büyük ölçüde farklı bir sürümü onaylaması halinde yasa, Trump'ın masasına ulaşmadan önce yeniden Temsilciler Meclisi'ne dönecek.

BİTCOİN DÜŞERKEN ETF ÇIKIŞLARI SÜRDÜ

Bitcoin'deki düşüş, Senato'nun erteleme kararıyla aynı döneme denk geldi. Bununla birlikte yalnızca bu zamanlama, CLARITY Yasası'nın piyasadaki geniş çaplı geri çekilmeye yol açtığını kanıtlamıyor. Makroekonomik koşullar, türev piyasasındaki konumlanma ve zayıflayan talep de günlük fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. ABD spot Bitcoin fonlarından 27 Temmuz'da 11,64 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve bu çıkışa 8,82 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonu öncülük etti. Aynı dönemde Ethereum fonları 9,23 milyon dolar, XRP fonları ise yaklaşık 592 bin dolar giriş çekti.

ABD'li yatırımcılar için bir gecikme daha, tek bir federal piyasa yapısı yerine mevcut SEC ve CFTC denetimi, mahkeme kararları ve eyalet düzeyindeki kuralların oluşturduğu karışık tabloyu koruyacak. Yasa henüz rafa kalkmadı, fakat Senato sürecinin ağustos tatilinden önce başlatılamaması, yasanın 2026 şansını seçim sonrası daha dar bir yasama penceresine bırakacak.

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