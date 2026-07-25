Haberler

AB'den kripto borsası HTX'e Rusya yaptırımı

AB'den kripto borsası HTX'e Rusya yaptırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, kripto para borsası HTX'i Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle uygulanan yaptırım paketine dahil etti. Eskiden Huobi Global adıyla bilinen borsa, AB'nin Rusya'ya yönelik önlemlerini "büyük ölçüde boşa çıkardığı" belirtilen 18 kuruluşluk bir listeye eklendi.

Avrupa Konseyi'nin perşembe günkü kararında, " Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştıran eylemleri göz önünde bulundurularak" önceki önlemler değiştirildi. Karara göre HTX, "Birlik dışında kurulmuş, kripto varlık hizmetleri ya da ödeme hizmetleri sunan ve yasakların amacını büyük ölçüde boşa çıkaran" 18 kuruluş arasında yer aldı. Rusya, 2022'deki askeri işgalin ardından Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel ölçekte yaptırımlarla karşılaşmayı sürdürüyor.

AB yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşına finansal can suyu sağlayan kuruluşları belirlemek için tekrar tekrar önlem aldıklarını belirtti. Yetkililere göre bu kuruluşlar, Rusya Merkez Bankası'nın finansal mesaj iletim sistemine bağlanarak ya da Birlik'in kısıtlayıcı önlemlerinin aşılmasına imkân tanıyarak Rusya'ya destek veriyor. AB, bu kuruluşlar ile Birlik operatörleri arasındaki her türlü işlemi yasaklamayı amaçlıyor.

HTX ÖNCEDEN DÜZENLEMEYE UYUMU ÖNCELİK OLARAK GÖSTERMİŞTİ

HTX daha önce, düzenlemeye uyumun kendisi için "mutlak önceliğini koruduğunu" ve borsanın "tüm yargı bölgelerindeki düzenleyici çerçeveleri proaktif biçimde izleyip titizlikle uygulayacağını" belirtmişti. HTX'e yönelik yaptırımlar, AB yetkililerinin Belaruslu vatandaşların ve mukimlerin bölgenin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi kapsamında kripto borsalarına ve dijital varlık hizmet sağlayıcılarına sahip olmasını, bunları kontrol etmesini ya da yönetmesini yasaklayacaklarını duyurduğu gün geldi.

BİRLEŞİK KRALLIK MAYISTA BENZER YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Birleşik Krallık hükümeti de mayıs ayında HTX'e benzer yaptırımlar uygulamıştı. Hükümet, borsanın yaptırım uygulanan kuruluşlarca sağlanan finansal hizmetleri ve fonları kullanarak Rusya hükümetine destek verdiğinden "şüphelenmek için makul gerekçeler" bulunduğunu belirtmişti.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.


Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

Türkiye yağışa teslim! Kentin göbeğinde yol çöktü, araç suya gömüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Manzara hayran bıraktı! Görüntü İzmir ve Çanakkale değil doğudan

Manzara hayran bıraktı! Görüntü İzmir ve Çanakkale değil doğudan
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü

Evde korkunç gece! Yastıkla ağzını kapatıp kafasına sıktı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi