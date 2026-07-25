AB'den kripto borsası HTX'e Rusya yaptırımı

Avrupa Konseyi'nin perşembe günkü kararında, " Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştıran eylemleri göz önünde bulundurularak" önceki önlemler değiştirildi. Karara göre HTX, "Birlik dışında kurulmuş, kripto varlık hizmetleri ya da ödeme hizmetleri sunan ve yasakların amacını büyük ölçüde boşa çıkaran" 18 kuruluş arasında yer aldı. Rusya, 2022'deki askeri işgalin ardından Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel ölçekte yaptırımlarla karşılaşmayı sürdürüyor.

AB yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşına finansal can suyu sağlayan kuruluşları belirlemek için tekrar tekrar önlem aldıklarını belirtti. Yetkililere göre bu kuruluşlar, Rusya Merkez Bankası'nın finansal mesaj iletim sistemine bağlanarak ya da Birlik'in kısıtlayıcı önlemlerinin aşılmasına imkân tanıyarak Rusya'ya destek veriyor. AB, bu kuruluşlar ile Birlik operatörleri arasındaki her türlü işlemi yasaklamayı amaçlıyor.

HTX ÖNCEDEN DÜZENLEMEYE UYUMU ÖNCELİK OLARAK GÖSTERMİŞTİ

HTX daha önce, düzenlemeye uyumun kendisi için "mutlak önceliğini koruduğunu" ve borsanın "tüm yargı bölgelerindeki düzenleyici çerçeveleri proaktif biçimde izleyip titizlikle uygulayacağını" belirtmişti. HTX'e yönelik yaptırımlar, AB yetkililerinin Belaruslu vatandaşların ve mukimlerin bölgenin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi kapsamında kripto borsalarına ve dijital varlık hizmet sağlayıcılarına sahip olmasını, bunları kontrol etmesini ya da yönetmesini yasaklayacaklarını duyurduğu gün geldi.

BİRLEŞİK KRALLIK MAYISTA BENZER YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Birleşik Krallık hükümeti de mayıs ayında HTX'e benzer yaptırımlar uygulamıştı. Hükümet, borsanın yaptırım uygulanan kuruluşlarca sağlanan finansal hizmetleri ve fonları kullanarak Rusya hükümetine destek verdiğinden "şüphelenmek için makul gerekçeler" bulunduğunu belirtmişti.

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