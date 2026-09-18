ABD'den kripto uygulamalarına yeni kolaylık

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CFTC'nin Piyasa Katılımcıları Birimi, 17 Eylül'de yayımladığı açıklamada pasif yazılım sağlayıcılarına yönelik yaklaşımını genişletti. Birim, belirtilen koşulları karşılayan sağlayıcılar ve ilgili çalışanları hakkında, müşteri yönlendiren aracı veya bu aracının personeli olarak kayıt yaptırmadıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını önermeyecek.

Kolaylık, kullanıcıların CFTC'ye kayıtlı aracı kurumlar ve işlem piyasalarıyla bağlantı kurmasını sağlayan yazılımların sunulmasını ve pazarlanmasını kapsıyor. Geliştiricinin rolünü kullanıcı arayüzüyle sınırlaması gerekiyor. Karar, her türlü kripto aracılık faaliyetine genel izin vermiyor.

Kapsamdaki yazılımlar, kullanıcıların piyasa verilerini, sunulan ürünleri ve açık pozisyonlarını görmesini sağlıyor. Kullanıcılar aynı arayüz üzerinden belirli olayların sonucuna bağlı sözleşmeler ve vade sonu bulunmayan vadeli işlem sözleşmeleri dahil düzenlemeye tabi türev ürünler için doğrudan kayıtlı kuruluşlara emir iletebiliyor.

ÜCRETLER VE ÇIKAR ÇATIŞMALARI AÇIKLANACAK

Sağlayıcıların kayıtlı kuruluşlarla ilişkilerini, ücretlerini ve olası çıkar çatışmalarını kullanıcılara açıklaması gerekiyor. Pazarlama politikaları ve kayıtların tutulması da koşullar arasında yer alıyor. Ödeme güçlüğü veya iflas durumlarında bildirim yapılması ve kararın şartlarının kabul edildiğine ilişkin başvuru sunulması isteniyor.

Kurumun açıkladığı yaklaşım, koşullara uyulduğunda personelin yaptırım önerisinde bulunmamasına dayanıyor. Bu nedenle karar, aracı kayıt yükümlülüğünü tüm yazılım şirketleri için ortadan kaldıran bir yasa değişikliği anlamına gelmiyor.

PHANTOM İÇİN TANINAN KOLAYLIK GENİŞLETİLDİ

CFTC, mart ayında Phantom Technologies için benzer bir yaklaşım benimsemişti. Kullanıcının varlıklarını kendi kontrolünde tuttuğu cüzdanın, aracı kaydı yaptırmadan düzenlemeye tabi türev piyasalarına bağlantı sunabilmesine koşullu olarak olanak tanınmıştı.

Yeni yazı, önceki uygulamayı benzer konumdaki diğer pasif yazılım sağlayıcılarına da açıyor. Yararlanmak isteyen şirketlerin faaliyetlerini belirtilen sınırlar içinde tutması ve açıklama, kayıt ile bildirim koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.