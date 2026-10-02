Haberler

ABD'de tartışmalı kripto vergisi için erteleme adımı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de tartışmalı kripto vergisi için erteleme adımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Illinois eyaletinde kripto işlemlerinden alınması planlanan verginin altı ay ertelenmesi için anlaşmaya varıldı. Eyalet yetkilileri ile sektör kuruluşlarının mahkemeye sunduğu ortak talep, uygulamanın 2027'nin temmuz ayına bırakılmasını öngörüyor.

Yüzde 0,2 oranındaki dijital varlık vergisinin 1 Ocak 2027'de başlaması planlanıyordu. Sangamon County mahkemesine sunulan başvuruda bu tarihin 1 Temmuz 2027'ye ötelenmesi istendi. Tarafların uzlaşmasına rağmen ertelemenin uygulanabilmesi için hâkimin onayı gerekiyor.

Başvuru, The Digital Chamber ve Illinois Blockchain Association adlı sektör kuruluşlarının eyaletin vergi düzenlemesine karşı açtığı dava kapsamında yapıldı. Taraflar, altı aylık sürenin hukuki itirazların incelenmesine zaman tanıyacağını ve davadaki haklarından vazgeçtikleri anlamına gelmeyeceğini belirtti.

KÂR OLMADAN VERGİ ALINMASINA İTİRAZ

Illinois Valisi JB Pritzker'ın haziranda imzaladığı düzenleme, eyaletin 2027 mali yılı bütçesinin parçası olarak kabul edildi. Vergi, kripto varlık satın alma ve transfer işlemlerini de kapsıyor. Tahsilatın borsalar gibi dijital varlık aracıları üzerinden yapılması öngörülüyor.

Sektörün temel itirazlarından biri, yatırımcıların kazanç elde edip etmediğine bakılmaksızın işlemlerden vergi alınması oldu. The Digital Chamber, düzenlemenin yeterli tartışma ve kamuoyu görüşü olmadan bütçeye eklendiğini savunuyor.

Vergiye karşı ayrı bir hukuki süreç yürüten Blockchain Association ile Crypto Council for Innovation da uygulamanın durdurulmasını istedi. İki kuruluş, şirketlerin eyaletten yeterli yönlendirme alamadan vergiye uyum sağlamak için milyonlarca dolar harcamak zorunda kaldığını ileri sürdü.

ERTELEME TALEBİ DAVAYI SONA ERDİRMİYOR

The Digital Chamber Üst Yöneticisi Cody Carbone, erteleme konusunda varılan anlaşmayı sektör açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Carbone, kuruluşun verginin mahkeme yoluyla tamamen kaldırılması için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Ortak talep kabul edilirse verginin başlangıcı altı ay ileri alınacak. Düzenlemenin anayasaya uygunluğu ve uygulanabilirliği konusundaki itirazlar ise dava sürecinde değerlendirilmeye devam edecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak kapıda, fırtına geliyor
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü ortaya çıktı! İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan evinden böyle alındı! Operasyondan ilk görüntüler
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Başkanlık seçiminde ortalık savaş alanına döndü! İzmir'de Yeni Partililer birbirine girdi

Yeni Partililer birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuçtu
Edirne'de tefecilik operasyonu! 90 bin lira borç verip 400 bin liralık eve el koydukları belirlendi

Borç 90 bin, el konulan ev 400 bin! Çiftçinin aletleri de gitti
Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var