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ABD'de tahmin piyasaları için yetki kavgası büyüdü

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ABD'de tahmin piyasaları için yetki kavgası büyüdü
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), tahmin piyasalarına yönelik yaptırımları durdurmak için Utah'a dava açtı. Kurum federal yetkisini savunurken eyalet, Kalshi'nin işlemlerini yasa dışı bahis olarak değerlendiriyor.

Utah federal bölge mahkemesinde açılan davada eyalet yönetimi ve Başsavcı Derek Brown hedef alındı. CFTC, kendi denetimindeki borsaların faaliyetlerinin eyalet yasaları kullanılarak engellenmesine karşı çıkıyor. Dava, Utah'ın Kalshi ve bağlantılı şirketlere karşı başlattığı hukuki sürecin ardından geldi.

CFTC FEDERAL YETKİSİNİ SAVUNUYOR

Anlaşmazlığın merkezinde, gelecekteki bir olayın sonucuna bağlı olarak alınıp satılan sözleşmeler bulunuyor. CFTC, Utah'ın hedef aldığı bu ürünlerin federal emtia yasası kapsamında swap sayıldığını ve kayıtlı türev piyasalarında işlem gördüğünü savunuyor.

Kurumun görüşüne göre Kongre, bu piyasaların denetimini federal düzeyde CFTC'ye verdi. Eyaletlerin aynı sözleşmelere ayrı kurallar uygulaması, borsaları ülke genelinde farklı düzenleyicilerin müdahalesiyle karşı karşıya bırakabilir.

CFTC Başkanı Michael Selig de olay sözleşmelerinin yatırım ve riskten korunma işlevlerinin yanında gelecekteki gelişmelere ilişkin bilgi sağladığını belirtti. Selig, kurumun emtia türevleri üzerindeki münhasır yetkisini savunmayı sürdüreceğini açıkladı.

Federal makamlar, mahkemeden Utah'ın ilgili işlemlere yönelik soruşturma ve yaptırımlarını engelleyecek geçici ve kalıcı tedbirler istiyor. Talep, düzenlemeye tabi borsaların yanı sıra bu işlemlerde yer alan bağlı şirket ve ortaklarını da kapsıyor.

UTAH İŞLEMLERİ YASA DIŞI BAHİS SAYIYOR

Utah Başsavcılığı ise spor, seçim ve diğer olayların sonuçlarına bağlı ürünlerin eyaletin kumar yasağını ihlal ettiğini savunuyor. Başsavcılığa göre ürünlerin olay sözleşmesi olarak adlandırılması, onları eyalet yasalarından muaf tutmuyor.

Eyalet, Kalshi ve bağlantılı şirketlerden yasa dışı elde edildiğini ileri sürdüğü kazançların geri alınmasını ve tartışmalı işlemlere erişimin sınırlandırılmasını istiyor. Kalshi ise federal denetime tabi bir piyasa olduğunu ve tek bir eyaletin faaliyetlerini engellememesi gerektiğini savunuyor.

Utah, Kalshi'nin daha önce açtığı ayrı bir davada ağustosta lehine karar almıştı. O kararda federal emtia yasasının eyaletin kumar karşıtı hükümlerini Kalshi'ye uygulamasını engellemediği sonucuna varıldı. Şirketin bu karara yönelik temyiz süreci devam ediyor.

CFTC'nin son adımıyla, kurumun bu yetki tartışması kapsamında dava açtığı eyalet sayısı 10'a ulaştı. Kurum ayrıca dört federal temyiz mahkemesine ve bir eyalet yüksek mahkemesine görüş sunduğunu açıkladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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