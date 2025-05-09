ABD Senatosu stablecoin düzenlemesini reddetti

ABD Senatosu, perşembe günü yapılan oylamada kritik bir karar alarak GENIUS Yasasının ilerlemesini durdurdu. Oylamada Cumhuriyetçi partiden iki senatörün muhalefete katılması sonucu yasa tasarısı 49-48 oyla reddedildi. Bu gelişme, Başkan Donald Trump'ın kripto para dünyasıyla olan ilişkileri nedeniyle artan gerilimler arasında gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Stablecoin Yasasının Engellenmesine Sert Tepki Gösterdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senatonun kararını X platformunda sert bir dille eleştirdi. Bessent, "Stablecoinlerin ve diğer dijital varlıkların küresel olarak gelişmesi için dünya Amerikan liderliğine ihtiyaç duyuyor. Senato bugün GENIUS Yasasını ilerletmekte başarısız olarak bu liderliği sağlama fırsatını kaçırdı." açıklamasında bulundu.

Bakan, tasarıyı dolar hakimiyetini genişletmek ve ABD'nin finansal yenilikçiliğini artırmak için " bir kez karşılaşılan fırsat" olarak tanımladı. Bessent, "Dünya izlerken Amerikalı yasa koyucular parmaklarını oynatıyor. Bugün ABD yaratıcılığını engellemeye oy veren Senatörlerin basit bir seçimi var: Ya öne çıkıp liderlik edin ya da dijital varlık yenilikçiliğinin yurt dışına taşındığını izleyin." dedi.

Senato Bankacılık Komitesi daha önce mart ayında GENIUS Yasasını ilerletmek için oy kullanmıştı. Kanun teklifi, stablecoinlerin ABD doları ve benzer şekilde likit varlıklarla yüzde 100 rezerv desteğine sahip olmasını, yıllık denetimlerini ve ülkede yabancı ihracını yasaklamayı gerektiriyor.

Düzenleme iki partili müzakerelerin bir sonucu olmasına rağmen Demokratlar son zamanlarda tamamlanmamış tasarı metni, yabancı ihraççı denetimi ve kara para aklamayla mücadele hükümleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Trump'ın 1,5 milyon dolarlık kripto para bağış toplantıları, memecoin lansmanları ve kendi stablecoinine sahip DeFi projesi World Liberty Financial'ı desteklemesi dahil gibi kripto para ile olan kişisel ve finansal bağları oylama öncesinde çıkar çatışması suçlamalarını tetikleyerek gerilimler derinleşti.