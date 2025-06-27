ABD Senatörü kripto para düzenlemeleri için tarih verdi

Amerikan kripto yasalarında kritik bir dönemece girilirken, Senato Bankacılık Komitesi lideri Tim Scott iddialı bir program duyurdu. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis ile birlikte düzenlenen etkinlikte Scott, piyasanın tam operasyonel hale gelmesi için hem piyasa yapısı hem de stablecoin düzenlemelerinin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

ABD Kripto Piyasası Düzenleyici Belirsizlikten Kurtulmaya Hazırlanıyor

Senato Bankacılık Komitesi başkanı Tim Scott, kripto para piyasa yapısı için yasal çerçeveyi "Eylül sonundan önce" geçirme hedefini duyurdu. Scott, "piyasanın eksiksiz çalışması için" Kongre'nin piyasa yapısı ve stablecoinler konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Scott'ın belirlediği hedefe tam destek verdiğini açıkladı. "Siz başkansınız ve istediğiniz gibi yapacağız" diyen Lummis, piyasa yapısı mevzuatına hazır olmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Lummis, GENIUS Yasası ve dijital varlık piyasa yapısı düzenlemelerinin 2026'dan önce geçmemesi durumunda "son derece düş kırıklığı yaşayacağını" belirtmişti. GENIUS Yasası Senato tarafından geçirildikten sonra Temsilciler Meclisi'nde değerlendirme bekliyor.

Zaman çizelgeleri potansiyel olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto tasarıları için planlarıyla çelişebilir. Trump, 18 Haziran'da sosyal medyada yayınladığı mesajda, Temsilciler Meclisi'nin GENIUS Yasası'nı geçirerek "en kısa zamanda masasına getirmesi " çağrısında bulunmuştu.

Düzenlemeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren kripto para şirketleri için daha basit yönergeler oluşturmayı amaçlıyor. Bu kurallar muhtemelen hangi dijital varlıkların menkul kıymet olarak nitelendirildiği ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) veya ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkisi altına girdiği konusunda netlik sağlayacak.