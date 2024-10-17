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ABD seçim tahminleri 2 milyar doları geride bıraktı

ABD seçim tahminleri 2 milyar doları geride bıraktı
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Polymarket platformunda 2024 ABD başkanlık seçimi için bahis hacmi 2 milyar doları aştı. Trump ve Harris arasındaki yarışta, Cumhuriyetçi aday Trump yüzde 62,3 kazanma şansıyla fark atıyor. Platformun Ekim ayı hacmi, bir önceki aya göre yüzde 113,7 artışla 1,14 milyar dolara ulaştı.

Kripto para dünyasının önde gelen tahmin platformlarından Polymarket, ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken rekor kırmaya devam ediyor. Platform, son 23 günde 1 milyar dolarlık bahis hacmine erişerek, toplam hacmini 2 milyar doların üzerine çıkardı. Bu hızlı büyüme, Blockchain destekli tahmin piyasalarının geleneksel anket ve tahmin yöntemlerine alternatif olarak yükselişini gösteriyor.

Ankette Trump Yüzde 62'lik Oranla Lider

Polymarket, Blockchain teknolojisi üzerine kurulu bir tahmin piyasası olarak, ABD'deki politik gelişmeleri yakından takip ediyor. Platform, kullanıcıların çeşitli olayların sonuçları üzerine bahis oynamasına olanak tanıyor. 2024 ABD başkanlık seçimleri, şu ana kadar platformdaki en yüksek katılımı gören etkinlik oldu.

Seçime sadece 19 gün kala, bahis oranları hızla artıyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 608 milyon dolarlık bahis hacmi ve yüzde 62,3'lük bir kazanma ihtimaliyle liderliğini koruyor. Demokrat aday Kamala Harris ise 405 milyon dolarlık bahis hacmi ve yüzde 37,5'lik bir kazanma ihtimaliyle ikinci sırada yer alıyor.

Polymarket'in bu başarısı, DeFi ekosisteminin potansiyelini ortaya koyuyor. Platform, geleneksel tahmin yöntemlerine kıyasla daha açık ve manipülasyona karşı dirençli bir alternatif sunuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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