ABD'nin ticaret savaşı kripto para piyasasını vurdu

Kripto para piyasası Trump yönetiminin yeni ticaret politikası sonrasında büyük bir satış dalgasıyla sarsıldı. Üç büyük ticaret ortağına yönelik tarifelerin uyuşturucu akışını engellemek amacıyla uygulanacağı belirtildi. Piyasadaki düşüş memecoinlerde daha belirgin hissedildi.

Küresel Ticaret Gerilimi Kripto Piyasasını Sarstı

Solana tabanlı memecoinler endeksi son 24 saatte yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti. CoinMarketCap verilerine göre ilk 20 memecoinden 19'u son bir haftada yüzde 20'den fazla düşüş yaşadı. Trump'ın kendi memecoini son bir haftada yüzde 30 değer kaybederken, Melania Trump'ın coini de yüzde 38 kayıp yaşadı.

Piyasa değerine göre ilk 30 tokenı kapsayan endekste, diğer endekslerin çift haneli yüzde kayıplarına kıyasla, yüzde 7,15'lik düşüşle daha iyi bir performans gösterdi. Wall Street Journal gelişmeyi "tarihteki en aptalca ticaret savaşı" olarak nitelendirdi.

Çin pazar günü tarifelerle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açacağını duyurdu. Kanada ve Meksika da misilleme tarifeleri için hazırlık yapıyor.