ABD milyonlarca dolarlık Bitcoin'i geri alıyor

Siber suçlular Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında koordineli bir kampanya düzenleyerek mobil operatörleri kandırdı. Suçlular mağdurların telefon numaralarını kendi telefon kartlarına aktararak iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarına erişim sağladı. Bu yöntemle kripto para cüzdanlarını ele geçiren suçlular büyük finansal zararlar verdirdi.

Beş Mağdurun Bitcoin'i Geri Alınması İçin Yasal Süreç Başlattı

ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro yaptığı açıklamada, çalınan fonların beş mağdurun kripto para cüzdanlarından izlenebilir olduğunu vurguladı. Pirro, suçluların telefon numarası hırsızlığı tekniği kullanarak mağdurların kripto hesaplarına yetkisiz erişim sağladığını bildirdi.

Telefon numarası hırsızlığı saldırısı, hırsızların mobil operatörleri kandırarak mağdurun telefon numarasını kontrol ettikleri telefon kartına aktarmalarını sağlayan bir kimlik hırsızlığı yöntemidir. Bu yöntemle saldırganlar aramaları, mesajları ve güvenlik kodlarını ele geçirerek çeşitli kripto hesaplara erişim sağlayabiliyor.

Adalet Bakanlığına göre, saldırganlar çalınan fonları birden fazla kripto cüzdanından geçirdi ve sonunda çevrim içi bahis hesabını finanse eden tek cüzdanda birleştirdi.

Yetkililer, işlemlerin çoğunun dairesel nitelikte olduğunu ve suç faaliyetlerinin gelirlerini temizlemek için kullanılan para aklama ile tutarlı olduğunu açıkladı. Bu dairesel işlemler fonların kökenini gizlemek amacıyla hesap giriş ve çıkışlarının hacmini şişiriyor.

Dava kısmen Adalet Bakanlığının Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü tarafından yürütülüyor. Bu birim 180'den fazla siber suçlunun mahkumiyetini sağladı ve 350 milyon doların üzerinde mağdur fonunu iade etti.

2023'te Adalet Bakanlığı, kripto alanındaki kötü aktörlere karşı uygulama eylemlerini artırma çabasıyla Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibini Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümüne birleştirdi.