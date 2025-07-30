ABD, milyonlarca dolarlık Bitcoin'e resmen el koyuyor

Amerika Birleşik Devletleri, siber suçlarla mücadele kapsamında önemli bir adım atarak Chaos fidye yazılımı örgütünden ele geçirdiği 2,4 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in mülkiyetini resmen talep etti. FBI tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası başlatılan hukuki süreç, ABD'nin ulusal stratejik rezervleri arasına Bitcoin'i de ekleme planlarını güçlendirirken, devletin elindeki toplam kripto varlık miktarına ilişkin gizemini koruyor.

Trump'ın Bitcoin Rezerv Planına Fidye Yazılımı Desteği

ABD Adalet Bakanlığı, Chaos fidye yazılımı grubuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kripto para adresinde bulunan 20,2 Bitcoin'in kamuya geçirilmesi için hukuki işlem başlattı. Dallas FBI birimi, 15 Nisan'da gerçekleştirdiği operasyonda toplam 2,4 milyon dolar değerindeki Bitcoin'e el koydu. Başvurunun başarıya ulaşması hâlinde, bu tutar ABD'nin kamuya ait Bitcoin rezervine dahil edilecek.

Sektör raporlarına göre ABD yönetimi farklı operasyonlarla bugüne kadar yaklaşık 198 bin Bitcoin'e el koymuş durumda. Ancak bir gazetecinin yaptığı bilgi edinme başvurusu sonrası, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın resmi saklama kurumlarından sadece ABD polis güçlerinin elinde yaklaşık 28 bin 988 Bitcoin bulunduğu ortaya çıktı. Diğer yandan, FBI ve DEA gibi farklı kurumların da çeşitli adreslerde Bitcoin sakladığı belirtiliyor.

Blockchain analiz firmalarının paylaştığı verilere göre el konulan Bitcoin'lerin büyük bir kısmı uzun süredir hareket ettirilmedi. Sektör uzmanları ise el konulan tüm varlıkların resmi olarak kamu malı kabul edilmeden satılamayacağını belirtiyor. Ayrıca en az 30 ABD eyaletinde stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasına yönelik yasal girişimlerin olduğu ancak şu ana kadar sadece Arizona, Teksas ve New Hampshire eyaletlerinde ilgili yasaların kabul edildiği biliniyor.