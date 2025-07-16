ABD makamlarından Blockchain tabanlı Polymarket'e yeşil ışık

ABD makamlarından Blockchain tabanlı Polymarket'e yeşil ışık
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ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket'e yönelik soruşturmalarını resmen sonlandırdı. Platform, ABD kullanıcılarının VPN ile bahis yaptığı iddialarıyla aylarca incelenmişti. CEO Shayne Coplan'ın telefonu bile el konulmuştu. Şirket artık 200 milyon dolarlık fon turu ve 1 milyar dolar değerleme hedefine odaklanabilecek.

Polymarket temmuz başlarında hem Adalet Bakanlığı hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan soruşturmalarının sona erdiğine dair resmi bir bildirim aldı. Bu gelişme, tahmin piyasası sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Polymarket ABD Soruşturmalardan Aklandı

Kasım 2024'te Polymarket CEO'su Shayne Coplan Adalet Bakanlığı soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı. Federal Soruşturma Bürosu, New York Post'un raporuna göre Coplan'ın telefonuna ve elektronik cihazlarına el koymuştu.

CFTC ve Adalet Bakanlığı avukatları, Polymarket'in ABD'deki kullanıcılardan sanal özel ağlar veya şirketin kontrollerini atlamak için başka yollar kullanarak tahminleri kabul edip etmediğini araştırıyordu.

2022'de Polymarket, yasa dışı ikili opsiyon sözleşmeleri sunduğu iddiasıyla CFTC ile anlaştı. Şirket karşılığında 1,4 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Polymarket haziran ayında 1,16 milyar dolar aylık hacmine ulaştı. Platform aynı zamanda işlem yapan kullanıcı yüzde 9,4 aylık düşüş yaşayarak 242.000'in üzerindeki seviyeye geriledi.

Polymarket geçen ay 1 milyar dolar değerlemede 200 milyon dolarlık yatırım turunu kapatmaya hazırlanıyordu. Bu yasal belirsizliklerin ortadan kalkması, şirketin büyüme stratejilerine odaklanması için alan açıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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