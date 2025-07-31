ABD kripto para sektörü için tarihi düzenleyici raporu açıkladı

ABD kripto para sektörü için tarihi düzenleyici raporu açıkladı
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Donald Trump yönetimi, kripto para sektörü için 168 sayfalık kapsamlı düzenleyici raporu açıkladı. Beyaz Saray çalışma grubu, Bitcoin rezervinin satılmayacağını ve müsadere edilen dijital varlıkların hazineye aktarılacağını duyurdu. Rapor, Blockchain teknolojisinin Amerika'nın finansal sistemini devrimleştireceğini vurguluyor ve kripto girişimcilerine tam destek sözü veriyor.

Kripto para sektörü için tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve SEC Başkanı Paul Atkins'in yer aldığı Başkanlık Çalışma Grubu, sektör için kapsamlı raporunu tamamladı. Üst düzey yönetim yetkilileri, dijital varlıklar için şimdiye kadar yayınlanan en detaylı ürün olduğunu belirtiyor.

Trump Yönetimi Blockchain Teknolojisine Tam Destek Verdi

Beyaz Saray'ın açıkladığı rapor, kripto para dünyasında uzun zamandır beklenen netliği sağlıyor. Çalışma grubu raporunda, kripto varlıkların ve Blockchain teknolojilerinin devrimleştirebileceğini belirterek Amerika'nın finansal sistemine tam destek sağladığını açıkladı.

Raporda en dikkat çeken husus, Bitcoin rezervinin genel olarak satılmayacak olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rezerv varlığı olarak muhafaza edileceği oldu. Bu strateji, kripto paranın ulusal güvenlik politikasındaki rolünü yeniden tanımlıyor.

Hazine Bakanlığı hem Bitcoin rezervini hem de dijital varlık stoklama işlemlerini yönetecek. Bu rezervler, müsadere edilmiş dijital varlıklarla finanse edilecek ve hükümet hedefleri doğrultusunda kullanılacak.

Çalışma grubu ayrıca Kongre'yi, vatandaşların kendi kriptolarını aracı olmadan saklayabileceklerini onaylamaya çağırdı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) da menkul kıymet olmayan dijital varlıklarda spot piyasaları düzenleme yetkisi verilmesi öneriliyor.

Bu gelişme, GENIUS yasasının kabulünden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşiyor. Stablecoinler için federal düzenleyici çerçeve oluşturan yasa, dijital varlık piyasalarındaki ABD liderliğini güçlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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