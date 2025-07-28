ABD kripto fonlarındaki Ethereum hakimiyeti artıyor

SoSoValue verilerine göre spot Ethereum ETF'leri 21-25 Temmuz haftasında aldığı 1,85 milyar dolarlık net girişle Bitcoin ETF'lerini büyük farkla geride bıraktı. Bu miktar, fonların lansmanından bu yana ikinci en büyük haftalık giriş rakamı olarak kayıtlara geçti. Piyasa uzmanları, bu trendin altcoin piyasasında yeni bir momentum yaratabileceğini değerlendiriyor.

Ethereum ETF'leri Bitcoin'i Geride Bıraktı

Haftalık işlem hacmi bakımından bakıldığında, Ethereum ETF'leri 10,39 milyar dolarlık işlem miktarı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki haftaki 10,57 milyar dolardan az miktarda düşük kaldı.

Bitcoin ETF'leri ise keskin bir düşüş yaşayarak sadece 72 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu miktar, bir önceki haftaki 2,39 milyar dolarlık performansla karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldı.

Kripto piyasasında fiyat hareketleri de dikkat çekiyor. Verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,8 yükselerek 119.077 dolara ulaştı. Ethereum ise yüzde 3,4 yükselerek 3.901 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Diğer altcoinlerde de genel bir yükseliş trendi gözlemleniyor. XRP yüzde 2,5, BNB yüzde 6,6, Solana ise yüzde 3,3 değer kazandı.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in 119.000 dolar seviyesini pazartesi sabahı erken saatlerde geri aldığını belirtti. Ruck, yatırımcıların tarifelere, makroekonomik veri yayınlarına ve düzenleyici değişikliklere tepkilerini beklerken "sakin piyasa dönemi" yaşandığını vurguladı.

Ruck ayrıca "Bitcoin volatilitesinin zayıflaması arasında daha fazla yatırımcının piyasa istikrarı bulurken altcoinler yükseldi. Bu durum ETH ve diğerlerine yukarı doğru çıkış şansı verdi." açıklamasında bulundu.

Uzman, kurumsal Bitcoin sahiplerinin kar realizasyonu yaptığını ancak yeni kurumların rezerv stratejilerinin bir parçası olarak BTC ve diğer altcoinleri dahil etmeye devam ettiğini ifade etti.