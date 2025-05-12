ABD kripto ETF'leri 4 haftalık giriş dalgasıyla tüm zamanların rekoruna ulaştı

Kripto para yatırım ürünleri son dört haftada toplam 6,3 milyar dolar değerinde güçlü para girişi yaşadı. Bu gelişme ABD kripto ETF'lerinin piyasaya çıkışından bu yana 62,9 milyar dolar ile yeni bir rekor kırmasını sağladı. Küresel kripto fonlarındaki toplam varlıklar 169 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveden yalnızca yüzde 2,5 uzaklıkta bulunuyor.

Küresel Kripto Fonları Tarihi Zirveye Koşarken Bitcoin Liderliği Koruyor

ABD merkezli kripto para borsa yatırım fonları (ETF), ocak ayındaki lansmanlarından bu yana kümülatif net girişlerde yeni bir zirveye ulaştı. Küresel kripto fonlarındaki toplam yönetim altındaki varlıklar (AUM) ise tarihi rekor seviyelerine yaklaştı.

Kripto para yatırım ürünleri geçtiğimiz hafta da sağlıklı girişler görmeye devam ederek 882 milyon dolar çekti ve küresel kripto fonları tüm zamanların en yüksek varlık seviyelerine yaklaştı. Sektör verilerine göre, küresel kripto borsa yatırım ürünleri (BYÜ) son dört haftada 6,3 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu rakam, yılbaşından bugüne (YTD) gerçekleşen toplam girişlerin yüzde 93'ünü oluşturuyor.

Yılbaşından bugüne toplam girişler 6,7 milyar dolara ulaşarak, Şubat ayı başlarında kaydedilen 7,3 milyar dolarlık rekoru yakalamaya çok yaklaştı. Güçlü yatırımcı talebiyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) kripto ETF'leri, Ocak 2024'teki lansmanlarından bu yana kümülatif net girişlerde 62,9 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve Şubat ayında belirlenen 61,6 milyar dolarlık önceki zirveyi aştı. Bu veriler, 12 Mayıs tarihli bir fon akışları güncellemesinde paylaşıldı.

Kesintisiz devam eden giriş serisi, küresel kripto fonlarındaki toplam yönetim altındaki varlıkları (AUM) 169 milyar dolara taşıdı. Bu rakam, Ocak ayının son haftasında görülen 173,3 milyar dolarlık tarihi rekorun sadece yüzde 2,5 altında bulunuyor.

Ancak, son 882 milyon dolarlık giriş, Mayıs ayının ilk haftasında görülen 2 milyar dolar ve Nisan ayının son haftasında kaydedilen 3,4 milyar dolarlık akışlara kıyasla dikkate değer bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 867 milyon dolarlık girişle hakimiyetini sürdürürken, yılbaşından bugüne girişler 6,6 milyar dolara, yönetim altındaki varlıklar ise 146 milyar dolara yükseldi. Ethereum yatırım ürünlerine girişler daha mütevazı kalarak 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşti ve AUM 12 milyar dolara ulaştı. Altcoinler arasında en büyük kazanan, geçtiğimiz hafta 11,7 milyon dolarlık giriş gören Sui BYÜ'leri oldu. Geçtiğimiz hafta çıkış gören tek altcoin ise Solana oldu.

Verilere göre, kripto fon girişleri bir kez daha büyük ölçüde BlackRock'ın iShares ürünlerinde yoğunlaştı ve bu ürünler geçtiğimiz hafta 1 milyar dolarlık giriş gördü. Yılbaşından bugüne BlackRock, 8,1 milyar dolarlık giriş çekerek sektörün toplam 6,7 milyar dolarlık girişini önemli ölçüde aştı. Grayscale ve Bitwise geçtiğimiz hafta sırasıyla 168 milyon dolar ve 27 milyon dolar kaybederek çıkış görmeye devam etti. Fidelity ve ARK ise önceki negatif eğilimleri tersine çevirerek sırasıyla 62 milyon dolar ve 46 milyon dolar giriş bildirdi.

Kripto BYÜ sektöründeki süregelen boğa eğilimi, kripto para piyasalarındaki bir ralliyle aynı zamana denk geldi. Bitcoin, 8 Mayıs'ta Ocak ayından bu yana ilk kez 100.000 doları geri kazandı. Büyüyen yatırımcı duyarlılığıyla birlikte, toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, piyasa verilerine göre Aralık 2024 ortasında kaydedilen 3,9 trilyon dolarlık tarihi zirvenin yüzde 11 altında.

Bir analist, "Fiyatlardaki ve girişlerdeki keskin artışın, küresel M2 para arzındaki artış, ABD'deki stagflasyon riskleri ve birçok ABD eyaletinin Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak onaylaması gibi bir dizi faktörün birleşiminden kaynaklandığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.