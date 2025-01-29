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ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor

ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor
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Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlıkları düzenleme yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Coinbase davasına destek için İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne 29 sayfalık mahkeme uzman görüşü sunan Lummis, SEC'in eski Başkanı Gary Gensler dönemindeki politikaların Amerikan karşıtı olduğunu ve Kongre'nin yetkilerini ihlal ettiğini belirtti.

Kripto para dünyasında düzenleme tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Senatör Lummis'in mahkemeye sunduğu mütalaa raporu, SEC'in Biden yönetimi altında izlediği sert yaklaşımı mercek altına aldı. Rapor, SEC'in Howey testini ve yatırım sözleşmelerini yeniden yorumlayarak, kripto platformlarından gizli tuttuğu yorumlarla uyum talep etmesini eleştirdi.

Senatörden SEC Politikalarına Ağır Eleştiri

SEC'in kripto sektörüne yönelik yaklaşımı Donald Trump yönetiminde değişikliğe uğrayacak. Başkan Trump'ın kripto dostu Paul Atkins'i SEC başkanlığına getirme kararı, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Senato Bankacılık Komitesi'nin dijital varlıklar panelini yönetecek olan Lummis, düzenleme yetkisinin Kongre'de olması gerektiğini vurguladı. Kongre'nin yasama gücü ve araştırma fonksiyonlarıyla, federal hükümetin, dijital varlık tüketicilerinin ve endüstrinin çıkarlarını gözetecek bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için daha donanımlı olduğunu belirtti.

İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nin, SEC'in Coinbase'e karşı açtığı dava ile ajansın yetkisini netleştirme şansı bulunuyor. Lummis, ülke genelinde SEC'in menkul kıymetler yasalarının aşırı yorumuna dayanan davaların beklemede olduğunu hatırlatarak, mahkemenin müdahalesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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