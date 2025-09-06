Haberler

ABD düzenleyicileri kripto sektörü için birleşiyor

ABD düzenleyicileri kripto sektörü için birleşiyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto sektöründe düzenleyici koordinasyonunu başlattı. İki kurum DeFi protokolleri, sürekli sözleşmeler ve yedi gün yirmi dört saat piyasalar konusunda ortak yaklaşım geliştirecek. Eylül sonunda yapılacak yuvarlak masa toplantısı sektör için dönüm noktası olacak.

ABD kripto ekonomisi uzun süredir beklediği düzenleyici netliği elde etmeye yaklaşıyor. İki ana düzenleyici kurum arasındaki koordinasyon eksikliği, yıllardır sektörde belirsizlik yaratmıştı. Bu yeni gelişme e ile Washington'da kripto para dünyası için yeni bir sayfa açılıyor.

SEC ve CFTC DeFi Protokolleri Konusunda Uzlaştı

SEC Başkanı Paul Atkins ve CFTC Başkan Vekili Caroline Pham'ın ortak açıklaması, iki kurum arasındaki "koordinasyon" "döneminin başladığını gösteriyor.

Denetim otoriteleri öncelikli çalışma alanları olarak yedi gün yirmi dört saat piyasaları, olay sözleşmeleri, sürekli sözleşmeleri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) belirledi.

29 Eylül Pazartesi Washington'da düzenlenecek yuvarlak masa toplantısı, halka açık olacak ve SEC'in internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Bu haftanın başında yapılan açıklama, mevcut yasalarda tescilli ABD borsalarının belirli spot kripto varlık ürünlerini listeleme ve ticaretini kolaylaştırmasını engelleyen hiçbir şey olmadığını netleştirdi.

Başkan Donald Trump'ın Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu raporunun önerileri üzerine inşa edilen bu süreç, SEC'in 'Project Crypto' ve CFTC'nin 'Crypto Sprint' programlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
