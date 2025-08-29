ABD'de 92 kripto ETP başvurusu: Onay süreci hızlanıyor

ABD'de kriptoya dayalı yatırım ürünlerinde başvuru sayısı hızla artıyor. Piyasa kaynaklarına göre Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun onayını bekleyen en az 92 borsa yatırım ürünü (ETP) bulunuyor. Bunlar arasında Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra Solana, XRP ve Dogecoin gibi altcoinlere dayalı fonlar da yer alıyor.

Solana ve XRP Öne Çıkıyor

Yapılan başvurulara göre SEC'in önündeki başvurular arasında en çok talep gören varlıklar Solana (SOL) ve XRP oldu. Solana için sekiz, XRP için ise yedi farklı ETF başvurusu bulunuyor. Son dört ayda yapılan 20 yeni başvuru ile birlikte bekleyen kripto ETF'lerinin toplam sayısı 72'den 92'ye yükseldi.

Mevcut başvuruların üçü Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi iki büyük varlığa aynı anda yatırım imkânı sunmayı hedeflerken, geri kalanı doğrudan diğer altcoin'lere odaklanıyor. Listede ayrıca, 21Shares ve Grayscale gibi varlık yönetim şirketlerinin Ether staking ETF'leri için yaptığı başvurular da dikkat çekiyor.Grayscale, mevcut fonlarından beşini ETF'e dönüştürmeyi hedefliyor. Bu dönüşüm planı; Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche gibi varlıklara yatırım sunan fonları kapsıyor.

Küresel varlık yönetimi devi BlackRock, mevcut kripto ETF kategorisindeki liderliğini sürdürüyor. Şirketin Bitcoin fonu (IBIT), piyasaya çıktığından bu yana 58,28 milyar dolarlık net giriş sağlarken, Ethereum fonu (ETHA) 13,12 milyar dolarlık net yatırım çekti.

Piyasa raporları, BlackRock'ın Ethereum fonunun yakında en büyük ETH sahiplerinden biri hâline gelebileceğini gösteriyor. Diğer yandan şirketin Bitcoin fonu, şimdiden toplam Bitcoin arzının yüzde üçünden fazlasını elinde tutuyor. Finans uzmanları, daha fazla kripto ETF'inin onaylanmasının altcoin piyasasında geniş çaplı bir ralli başlatabileceğini belirtiyor.